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新北市刑大偵查佐辦案涉侵占扣案贓證物 檢方聲請羈押

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市刑大任職於偵二隊的陳姓偵查佐疑似在今年初偵辦毒品案件時侵占扣押物，新北市調查處昨天上午6時許持搜索票前往新北市刑大搜索，查扣陳員偵辦的案件卷宗，並將陳員帶回調查，詢後將移送新北地檢署複訊，檢察官訊問後，認為陳姓偵查佐違反貪汙治罪條例第6條第1項第3款侵占職務上持有之非公用私有財物等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串、滅證之虞，今向法院聲請羈押禁見。

新北市刑大偵二隊陳姓偵查佐今年初偵辦毒品案，半年內兩度逮捕黃姓毒犯，查扣海洛因、安非他命等毒品。但黃男年初卻向新北地檢署、新北市警局等多個單位檢舉，指控陳姓偵查佐上繳的海洛因數量有短少，質疑陳姓偵查佐侵吞毒品。

新北市刑大昨回應表示，獲報後為自清主動調查，並報請新北地檢署指揮，並由新北地檢署新北市警局與新北市調查處共同偵辦。目前全案正由新北市警局共組的專案小組調查中、涉案情形尚待釐清。新北警秉持毋枉毋縱之立場，以不掩飾、不庇縱、不護短態度積極偵辦，展現端正警察風紀之決心，以維警譽。

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新北市刑大一名陳姓偵查佐疑涉侵占扣押的毒品昨遭檢調搜索帶回，檢方訊後今向法聲請羈押禁見。圖／聯合報系資料照
新北市刑大一名陳姓偵查佐疑涉侵占扣押的毒品昨遭檢調搜索帶回，檢方訊後今向法聲請羈押禁見。圖／聯合報系資料照

侵占 毒品

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