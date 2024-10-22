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偵查佐遭控掉包侵占扣案毒品 新北刑大：懷疑毒犯報復檢舉

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市刑大傳出毒品證物遭侵占！毒蟲檢舉偵二隊陳姓偵查佐將扣案的海洛因繳回贓物庫時數量短少疑似侵吞。新北市刑大為自清主動報請新北檢偵辦，新北檢今天上午指揮新北市調處前往搜索，將陳姓偵查佐帶回偵訊，確切案情仍待檢警調查釐清。

據了解，新北市刑大偵二隊陳姓偵查佐今年初偵辦毒品案，半年內兩度逮捕黃姓毒犯，查扣海洛因、安非他命等毒品。但黃男年初卻向新北地檢署、新北市警局等多個單位檢舉，指控陳姓偵查佐上繳的海洛因數量有短少，質疑陳姓偵查佐侵吞毒品。

新北市刑大回應表示，獲報後為自清主動調查，並報請新北地檢署指揮，並由新北地檢署新北市警局與新北市調查處共同偵辦。目前全案正由新北市警局共組的專案小組調查中、涉案情形尚待釐清。新北警秉持勿枉勿縱之立場，以不掩飾、不庇縱、不護短態度積極偵辦，展現端正警察風紀之決心，以維警譽。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市刑大一名偵查佐疑涉侵占扣押的毒品遭搜索帶回。記者黃子騰／翻攝
新北市刑大一名偵查佐疑涉侵占扣押的毒品遭搜索帶回。記者黃子騰／翻攝

侵占 新北 毒品

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1偵查佐辦案涉侵占扣案贓證物 新北市刑大遭搜索

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