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花蓮開名車販毒「喪屍菸彈」 警追查到台北一網打盡

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮黃、楊姓男子開名車在花蓮酒吧交易毒品，被警方查獲俗稱「喪屍菸彈」三級毒品。為向上溯源，花蓮縣警局刑大追查到台北，發現朱姓與謝姓男子在內湖某廟宇前方涼亭販毒，2人見事跡敗露，只好坦承犯行，訊後全案依毒品危害防制條例送辦。

「喪屍菸彈」含依托咪酯，屬於短效麻醉劑，近期卻遭不肖分子摻混有機溶劑而製成電子菸彈，中央在8月將依托咪酯、美托咪酯及異丙帕酯等統稱依托咪酯類毒品，正式公告列管為第三級毒品。

花蓮縣警局刑事警察大隊偵三隊於9月間接獲情資，市區有不肖份子販賣新興三級毒品，為含依托咪酯類成分「喪屍菸彈」及咖啡包牟利，10月5日持搜索票與拘票，拘提27歲黃姓、28歲楊姓男子到案，查扣愷他命3.76公克、K盤、手機與現金10萬元。

為斷絕毒品供應鏈，刑大向上溯源，聯手台北市警局內湖分局，於13日深夜在內湖某廟宇前方涼亭，逮捕販毒現行犯26歲朱姓及23歲謝姓2人，查扣依託咪酯油1罐，重約226.51公克、喪屍菸彈空殼121顆、毒咖啡包100包、愷他命重約99.43公克及手機2支等證物，訊後將4人依毒品危害防制條例送辦。

花蓮縣警察局長王旭昌指出，依托咪酯類毒品施用後會出現肌肉顫抖、精神混亂等情形，因此俗稱「喪屍菸彈」，電子菸屬菸害防制法規範禁用的類菸品，施用者將被衛生主管機關處以2000元以上、1萬元以下的罰鍰，民眾勿購買來路不明的電子菸彈，避免可能接觸依托咪酯類毒品，也呼籲投機分子不要嘗試販毒牟利，警方將持續斷鏈斷毒，讓「喪屍」毒品無處可藏。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

花蓮縣警察局接獲情資，有人在花蓮販售第3級毒品「喪屍菸彈」牟利，分別在花蓮、台北查獲毒品。圖／警方提供
花蓮縣警察局接獲情資，有人在花蓮販售第3級毒品「喪屍菸彈」牟利，分別在花蓮、台北查獲毒品。圖／警方提供

喪屍煙彈 毒品 花蓮

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