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仿美劇開計程車運毒 新北警逮司機送辦

中央社／ 新北22日電

新北刑大獲報，有販毒集團模仿美劇「賭命運轉手」，以計程車為掩護運毒，警方共查獲市值達新台幣2500萬元的毒品，警詢後將25歲廖姓計程車司機依法送辦。

「賭命運轉手」中的長者以貨車運毒。新北市刑事警察大隊日前接獲線報，指有販毒集團僱用職業駕駛，載運毒品給其他毒販，並在車輛行進間交易毒品。經專案人員深入調查，陳報台北地方檢察署指揮偵辦，於9月上旬見到廖姓司機前往倉庫取毒時，當場逮捕壓制，並在他的背包內查獲第三級毒品K他命2公斤。

新北刑大刑警表示，犯嫌以計程車運毒，就是看準計程車載客進出任何場所都不易被懷疑，也因此廖男犯案時間長達數月。

檢警查出，廖姓司機還負責管理毒品倉庫，警方在倉庫與計程車內查獲K他命共約10公斤、俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙油1罐（264公克）、煙彈16顆（90.42公克）、毒品哈密瓜錠16顆（18.55公克）與毒咖啡包等證物，毒品總市值達2500萬元。全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將廖姓司機移送台北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 計程車司機

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