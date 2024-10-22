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影／高雄情侶檔擁槍販毒 見習檢事官眼尖破案

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄檢警查緝槍毒案，獲悉陳姓男子與洪姓女友涉嫌販賣毒品，檢警埋伏逮人，見習檢察事務官眼尖，發覺洪女外出買飲料，員警立即抓人，並攻入屋內逮獲陳男，搜出槍毒，陳由檢方聲押獲准。

高雄市刑警大隊偵七隊接獲線報，蒐證陳姓男子（42歲）與洪姓女子（40歲）行蹤，查出陳在高雄市三民區中都街租屋，報請高雄地檢署指揮偵辦，10月20日動員查緝，檢方因有檢察事務官實習，也由謝姓檢事官一同見習行動。

謝姓檢事官看過資料，清楚記下陳、洪2人長相，當警方埋伏時，發現洪女在附近賣飲料，告知警方抓人，員警逮捕洪女，確認陳男在租屋內，馬上動員攻進屋內，順利逮捕陳男，搜出1把手槍、紅外線瞄準器、子彈11發，以及海洛因、安非他命、K他命等毒品與疑販毒所得13萬餘元。

警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌，將陳、洪移送法辦，檢方聲押陳男獲准，洪女獲3萬元交保。

高雄市警局表示，警方掃蕩社區毒販，今年上半年破獲各類毒品案件共計1419件，較去年同期1294件增加125件，增幅9.6%；其中查獲第一、二級毒品總淨重共1074公斤，較去年同期27公斤增加1047公斤，增加3978%。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄檢警查緝槍、毒，見習謝姓檢事官（右）在行動中眼尖，警方順利查緝陳姓男子（左二）。記者林保光／翻攝
高雄檢警查緝槍、毒，見習謝姓檢事官（右）在行動中眼尖，警方順利查緝陳姓男子（左二）。記者林保光／翻攝
高雄檢警查獲陳姓男子擁有的槍、毒。記者林保光／攝影
高雄檢警查獲陳姓男子擁有的槍、毒。記者林保光／攝影

槍砲彈藥 毒品 販毒 高雄市

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