16槍走私案起訴5人 我首度向美取得證物

謝姓男子（中）涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝 台灣與美國雙重國籍謝姓男子涉嫌在美購買槍枝，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截查獲16把制式手槍，刑事局估算在台市價共500萬元，拘提謝及收貨者共5人，基隆地檢署本月依槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

警方調查，36歲謝姓男子自幼赴美，常往返台美，指使在美同夥將手槍分解為零組件，以熱熔膠與五金工具相黏，再放進五金工具箱分為5個包裹，躲避X光檢查，今年5月底從奧蘭多寄來台，經美國海關及邊境保衛局（CBP）在邁阿密檢查取出16枝制式手槍零組件，放行包裹。

刑事局國際科偵二隊接獲美國國土安全調查署（HSI）通報，跟監發現包裹送至基隆市一間機車行，由老闆36歲邱姓男子簽收，34歲彭姓、36歲葉姓、39歲鄭姓男子分別前往車行，未取包裹便離開，警方研判是要取貨卻發現已無槍枝。

警方隔月6日拘提鄭、葉、彭、邱，分析手機鎖定謝是主嫌，當天再拘謝。謝起初稱不知情，還自稱在美當醫師，後來坦認輸入槍枝；其餘犯嫌稱受指使收包裹，知道可能是違禁品。警方向美方查證，謝並非醫師，詢後移送5人，基檢全數聲押禁見獲准，本月7日依槍砲罪起訴。

美方追查，多數槍枝是在美網站合法購買，少數尚在追查來源。法務部依駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會間之刑事司法互助協定，向美司法部洽聯取證，刑事局駐美西聯絡官與HSI人員本月19日送槍來台鑑定，這是台灣首度向美方取得槍械證物，鑑定後將移交美方。