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高雄男落網認了！多名北市女議員受害 恐嚇信破百封拒透露動機
台北市議員鍾佩玲、游淑慧、顏若芳上月都收到恐嚇電子郵件，內容包括「超低賤母豬肉便器奴隸...」、「趕快讓我舔...」、「全都乖乖讓我舔...」，北市刑大追查，上月30日逮捕住在士林區的48歲男子，偵詢後發現「另有其人」，今天持拘票、搜票至高雄市鳳山逮捕楊姓男子，警詢後依恐嚇等罪嫌送辦。
北市刑大根據IP位置追查，今天上午驅車南下高雄，逮捕真正寄送恐嚇、性騷信件的37歲楊姓男子，查扣他的手機、筆記型電腦等物，初步清查發現，楊男手機內針對政治人物的恐嚇的電子郵件破百封。
楊男無業，警詢時坦承「是我做的」，但針對犯案動機閉口不談，警詢後被依恐嚇、妨害名譽罪、性騷擾防治法、跟蹤遭擾防治法移送法辦。
據了解，北市刑大上月30日逮捕的48歲男子，由於他有精神困擾，過去也會寄一些愛慕字句的電子郵件給市議員鍾佩玲，警方一度以為就是他所為，偵詢後清查他手機郵件，發現只是寄信時間雷同，但並無寄送「超低賤母豬肉便器奴隸...」，才發現抓錯人了。
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