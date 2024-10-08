高雄男落網認了！多名北市女議員受害 恐嚇信破百封拒透露動機

台北市議員鍾佩玲、游淑慧、顏若芳上月都收到恐嚇電子郵件，內容包括「超低賤母豬肉便器奴隸...」、「趕快讓我舔...」、「全都乖乖讓我舔...」，北市刑大追查，上月30日逮捕住在士林區的48歲男子，偵詢後發現「另有其人」，今天持拘票、搜票至高雄市鳳山逮捕楊姓男子，警詢後依恐嚇等罪嫌送辦。

北市刑大根據IP位置追查，今天上午驅車南下高雄，逮捕真正寄送恐嚇、性騷信件的37歲楊姓男子，查扣他的手機、筆記型電腦等物，初步清查發現，楊男手機內針對政治人物的恐嚇的電子郵件破百封。

楊男無業，警詢時坦承「是我做的」，但針對犯案動機閉口不談，警詢後被依恐嚇、妨害名譽罪、性騷擾防治法、跟蹤遭擾防治法移送法辦。