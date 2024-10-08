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掛羊頭賣狗肉！雲林修車場變毒窟 生產桶裝毒原料外運

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣斗六市一群年輕男子，以一家修車場作為掩飾，掛羊頭賣狗肉，從事毒品原料生產，再一桶桶毒原料運往桃園再加工成俗稱「喵喵」的毒品，雲林檢警調經跟監蒐證，破獲毒窟逮捕6男嫌犯，今天依毒品危害防制條例第4條第4項製造第四級毒品罪嫌，予以提起公訴。

雲林地檢署檢察官廖云婕（目前調任台中地檢署）接獲情資，指一毒品集團涉嫌承租雲林縣斗六市某汽車修配場的倉庫，作為製造毒品據點，指揮雲林調查站、雲林縣警局組成專案小組，經蒐證跟監，今年2月起陸續緝獲張姓（23歲）、林姓（22歲）、張姓（23歲）、林姓（23歲）、許姓（22歲）及林姓（25歲）等6名共犯。

檢方指出，該集團以兩名林姓男子為主嫌（在押中），為從事製造毒品，今年1月間由張姓等3嫌出面，向斗六市某汽車修配場游姓房東，承租修車場旁的倉庫，企圖以修車場作掩護進行製毒，6人隨後將大批塑膠桶、藥水、防毒面罩、刮刀、廣告帆布等製造毒品器具及設備，陸續運至倉庫，開始製造毒品。

檢方說，該集團把甲基苯丙酮等化學品調製成第四級的毒品原料，再由兩名林姓主嫌將毒品成品取下，在今年1月間再把裝有製作完成毒品原料的塑膠桶，載至雲林縣林內鄉的一處空地存放，今年再把2個桶裝的毒品原料，由許嫌以貨車運至桃園市觀音鄉交給他人，再製成俗稱「喵喵」的毒品，「喵喵」通常被添加於毒品咖啡包內，是目前在國內濫用最嚴重毒品。

雲林專案小組今年2月對製毒工廠執行搜索，扣押大批二甲基卡西酮結晶盤、化工桶、防毒面具、桶裝漂白水、磅秤、白色粉末等各種化學物品，並從65個製毒的結晶盤取出甲基苯丙酮純質淨重約2千3百多公克的不同等級甲基苯丙酮毒品。

該案經檢察官林穎慶接辦後，今天偵查終結，該集團6人被依毒品危害防制條例第4條第4項製造第四級毒品罪嫌提起公訴，並進一步追查是否有毒品流出市面。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

製毒工廠起出各種結晶盤和毒品。圖／雲林地檢署提供
製毒工廠起出各種結晶盤和毒品。圖／雲林地檢署提供
雲林檢警調破獲一家製毒工廠。圖／雲林地檢署提供
雲林檢警調破獲一家製毒工廠。圖／雲林地檢署提供
製毒工廠起出各種毒品原料及製毒防臭面具。圖／雲林地檢署提供
製毒工廠起出各種毒品原料及製毒防臭面具。圖／雲林地檢署提供
製毒工廠起出各種毒品原料。圖／雲林地檢署提供
製毒工廠起出各種毒品原料。圖／雲林地檢署提供

桃園 毒品 雲林

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