電豹女啦啦隊熱舞號召 刑事局反毒識詐公益街舞大賽

刑事局與國際扶輪社3522地區舉辦反毒識詐公益街舞大賽，本月20日將在台北市花博公園流行館登場，由浪LIVE直播，今舉行宣傳活動，安排T1聯盟台啤永豐雲豹隊啦啦隊「電豹女」熱舞，學生可掃描活動海報QR碼報名參加比賽。

刑事局今在局宣傳，安排電豹女、文化大學生「有氧戰隊」熱舞表演，副局長黃壬聰頒贈感謝獎牌給國際扶輪社3522地區總監侯玳梁、浪LIVE旭瑞文化傳媒公司董事長王冠中，扶輪社致贈仿真毒品模型給刑事局，供反毒宣導使用。

刑事局說，推動識詐、識毒觀念，強化法治觀念及自我保護意識，避免被害及提升青少年犯罪預防觀念，並引領青年學子培養正當休閒活動，珍愛自己、拒絕毒品及識詐守荷包。

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