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疑吸「喪屍菸彈」神智不清 桃園男追撞警車波及無辜

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

一名27歲男子昨於桃園市中壢區台1線中華路上，從後方撞擊警車，導致警車追撞前方2輛汽車，而肇事駕駛下車時不僅手持裝有喪屍菸彈的電子菸，更神智不清，初篩為毒品陽性反應，全案警詢後依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局內壢派出所1輛警車昨下午5時許，在返所途中停等紅燈時，遭1輛轎車自後方高速撞擊後，再向前推撞2輛汽車，導致下班尖峰時段大塞車，所幸現場無人受傷，不過警方後車廂幾乎被撞到全毀。

事發後員警下車查看時，察覺這名肇事駕駛神智不清並手握著裝有喪屍菸彈的電子菸，車門邊還有1顆菸彈，初篩為毒品陽性反應，全案警詢後依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局表示，喪屍菸彈內含有的依托咪酯類毒品已增列為第三級毒品，施用後將導致神情恍惚、動作遲緩，無法安全駕車，民眾切勿吸食，避免憾事發生。且為當前警方重點查緝毒品，呼籲民眾切勿以身試法，警方執法絕對不容挑戰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

一名27歲男子昨於桃園市中壢區台1線中華路上，從後方撞擊警車，導致警車追撞前方2輛汽車，而肇事駕駛下車時不僅手持裝有喪屍菸彈的電子菸。示意圖。圖／民眾提供
一名27歲男子昨於桃園市中壢區台1線中華路上，從後方撞擊警車，導致警車追撞前方2輛汽車，而肇事駕駛下車時不僅手持裝有喪屍菸彈的電子菸。示意圖。圖／民眾提供
一名27歲男子昨於桃園市中壢區台1線中華路上，從後方撞擊警車，導致警車追撞前方2輛汽車，而肇事駕駛下車時不僅手持裝有喪屍菸彈的電子菸。圖／民眾提供
一名27歲男子昨於桃園市中壢區台1線中華路上，從後方撞擊警車，導致警車追撞前方2輛汽車，而肇事駕駛下車時不僅手持裝有喪屍菸彈的電子菸。圖／民眾提供
一名27歲男子昨於桃園市中壢區台1線中華路上，從後方撞擊警車，導致警車追撞前方2輛汽車，而肇事駕駛下車時不僅手持裝有喪屍菸彈的電子菸。圖／民眾提供
一名27歲男子昨於桃園市中壢區台1線中華路上，從後方撞擊警車，導致警車追撞前方2輛汽車，而肇事駕駛下車時不僅手持裝有喪屍菸彈的電子菸。圖／民眾提供

喪屍 桃園地檢署 毒品 警車

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