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疑與前妻離婚心情不佳 高雄25歲男朝空中連開7槍當場被逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓男子今傍晚駕權利車在高市三民區德山街下車後，突持槍朝空中開7槍，嚇壞目擊民眾，幸未傷及他人，轄區警方獲報趕抵，發現黃男持槍在權利車旁，依現行犯將他逮捕，並在地上搜獲7枚彈殼；據了解，黃聲稱和前妻離婚，心情不佳因此朝空中開槍洩恨。

警方調查，這起開槍事件發生在今天傍晚5時40分許，地點位於三民區德山街遠東新公園社區，25歲黃男連續朝空中開槍時，附近住戶一度以為有人放鞭炮，有目擊者見黃對空鳴槍，嚇得躲進屋內報警，所幸未傷及無辜民眾。

轄區三民二警分局獲報趕抵現場，當時黃男人還站在一輛權利車旁，依現行犯將他逮捕，並在其身上起出一把改造槍械，另在地上查扣7枚彈殼。

據悉，黃男原本聲稱，和社區某住戶有糾紛，原本要找對方算帳，但不確定對方住哪一戶，後又指和前妻剛離婚，心情不佳，才開槍洩恨。

警方將黃男帶回民族派出所，正進一步釐清黃男說詞與開槍動機，並追查槍械來源；警詢後，將依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

黃姓男子今天傍晚駕權利車在高市三民區德山街下車後，突持槍朝空中開7槍，被警方當場逮捕，黃稱與前妻離婚心情不佳　持槍朝空中開槍洩恨，警方正查證其說詞。圖為三民二警分局（示意圖）。記者石秀華／攝影
黃姓男子今天傍晚駕權利車在高市三民區德山街下車後，突持槍朝空中開7槍，被警方當場逮捕，黃稱與前妻離婚心情不佳　持槍朝空中開槍洩恨，警方正查證其說詞。圖為三民二警分局（示意圖）。記者石秀華／攝影

前妻 槍擊 離婚

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