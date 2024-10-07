再發生未成年刺傷同學 桃園1高中生遭函送…平日在校表現正常

再發生未成年刺傷同學事件，桃園市某私立高中1名學生疑感情因素，持利器刺傷另兩名學生，2人送醫無危險，全案依少年事件處理法、傷害等函請台灣桃園地方法院少年法庭偵辦。

校方表示，約上午10時35分許當事人疑感情因素持刀具刺傷1名學生，另名勸導的學生也受害，兩名受傷學生經教官陪同搭救護車就醫，家長隨後也抵達醫院，目前2人無生命危險。

校方說，當事人由教官陪同到輔導室，在情緒穩定後由家長帶回。經了解，這名學生平日在校表現正常，一時感情因素而做出憾事，學校第一時間已校安通報，也責請輔導室進班團體輔導，後續學校將釐清妥處，並提供學生積極輔導措施。

桃園市政府教育局表示，已責成學校再次釐清事件及檢討校安措施，並提供學生關懷及輔導措施，加強情感及法治教育，避免類似案件再發生。

警方說，經了解是感情糾紛，疑爭風吃醋持器械劃傷同學，其中一名被害人背部及腹部多處遭刺傷，傷口雖不深，但情況稍微嚴重；另1人手被劃傷，傷勢較輕微。

去年12月25日新北市某國民中學女學生疑趁中午休息時間到別班找人聊天，卻遭那一班男學生要求離開。女學生隨後找認識的男同學去理論，結果這名男同學持彈簧刀刺死男學生。台灣新北地方法院少年法庭9月宣判，判處行凶少年有期徒刑9年、少女8年。