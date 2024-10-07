快訊

謝國樑：罷免是仇恨堆積 希望基隆更好、變成更有愛環境

南港67年透天賣9288萬 他嚇「不如移民日本」…內行曝內幕

木柵洗車場驚見毒犯…男占用洗車場遭民眾檢舉 警盤查搜出毒品

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導

文山第一分局萬芳派出所日前接獲民眾報案，稱臺北市木柵路四段的自助洗車場內有一部自小客車停在洗車場裡卻沒在洗車，占用洗車格。圖／取自臺北市政府 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
文山第一分局萬芳派出所日前接獲民眾報案，稱臺北市木柵路四段的自助洗車場內有一部自小客車停在洗車場裡卻沒在洗車，占用洗車格。圖／取自臺北市政府 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
文山第一分局萬芳派出所日前接獲民眾報案，稱臺北市木柵路四段的自助洗車場內有一部自小客車停在洗車場裡卻沒在洗車，占用洗車格，文山分局警力到達現場時，搜尋民眾報案所指的特徵，逐一過濾車輛，見二名男子在場聊天，未有洗車行為，遂予以盤查，發現該名駕駛，車內雜物取出之盒子內有安非他命吸食器，成功逮捕毒犯並且查扣手機，1組安非他命吸食器等證物，詢後依毒品危害防制條例移送臺北地檢署偵辦，並積極溯源毒品來源。

文山分局指出，26歲的趙男，從事餐飲業，因要整理車內物品時忘記日前吸食安非他命吸食器置於車上，與朋友相約至洗車場欲整理車內環境時遭民眾舉報，經警方到場目視到安非他命吸食器後予以逮捕趙男，在場人一併帶返派出所採尿檢驗；趙嫌依毒品危害防制條例送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

聚傳媒

北市 毒品 毒犯

延伸閱讀

拖行撞死新北派出所長 女毒蟲包內搜出喪屍煙油、安非他命

女毒犯躲盤查撞死所長 侯友宜凌晨悼念：人抓到了好好休息

影／「黑寡婦」當寵物...台中毒犯求財運養蜘蛛 警扣35萬安毒

台南販毒女屢犯不改 再賣500元安毒還求輕判...這次被判5年2月

相關新聞

教室前走廊談判！桃園高二生戀情遭介入刀刺濺血 2同學輕重傷

桃園市南區某私立高中2名高二男生疑因感情糾紛爭風吃醋發生喋血事件 ，李姓男生不滿馮姓男生介入他與女友感情，兩人今天上午在...

遭公車撞斃東海女大生今告別式…同學們哀悽拭淚 肇事司機到場鞠躬致意

東海大學林姓女大生日前遭巨業客運撞死，引起社會關注。林姓女大生下午舉行告別式，肇事的施姓司機前往鞠躬，並一度上前與林母談...

木柵洗車場驚見毒犯…男占用洗車場遭民眾檢舉 警盤查搜出毒品

文山第一分局萬芳派出所日前接獲民眾報案，稱臺北市木柵路四段的自助洗車場內有一部自小客車停在洗車場裡卻沒在洗車…

販毒集團扮警黑吃黑 強盜調包10塊海洛因磚遭求刑18年

桃園一名鍾姓毒販因缺錢策畫「喬裝員警黑吃黑」犯罪計畫，今年3月假意向一名李姓毒品上游購買16塊海洛因磚，卻事先透露給刑事...

陸戰66旅涉盜賣軍品 竊「刺針飛彈發射筒」4軍士官遭訴

桃園檢警去年3月間破獲黑幫軍火庫，在內發現大批現役軍品，包括先進武器刺針飛彈發射筒，溯源發現海軍陸戰隊66旅涉嫌盜賣軍品...

陸戰66旅涉盜賣軍品 前中士竊砲兵雷觀機稱協助推廣國防

桃園檢調去年破獲黑幫軍火庫，清查驚見大批現役軍品，溯源發現海軍陸戰隊66旅軍士官涉嫌盜賣軍品，桃園地檢署指揮桃園市調處及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。