木柵洗車場驚見毒犯…男占用洗車場遭民眾檢舉 警盤查搜出毒品

文山第一分局萬芳派出所日前接獲民眾報案，稱臺北市木柵路四段的自助洗車場內有一部自小客車停在洗車場裡卻沒在洗車，占用洗車格。圖／取自臺北市政府 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885 文山第一分局萬芳派出所日前接獲民眾報案，稱臺北市木柵路四段的自助洗車場內有一部自小客車停在洗車場裡卻沒在洗車，占用洗車格，文山分局警力到達現場時，搜尋民眾報案所指的特徵，逐一過濾車輛，見二名男子在場聊天，未有洗車行為，遂予以盤查，發現該名駕駛，車內雜物取出之盒子內有安非他命吸食器，成功逮捕毒犯並且查扣手機，1組安非他命吸食器等證物，詢後依毒品危害防制條例移送臺北地檢署偵辦，並積極溯源毒品來源。

文山分局指出，26歲的趙男，從事餐飲業，因要整理車內物品時忘記日前吸食安非他命吸食器置於車上，與朋友相約至洗車場欲整理車內環境時遭民眾舉報，經警方到場目視到安非他命吸食器後予以逮捕趙男，在場人一併帶返派出所採尿檢驗；趙嫌依毒品危害防制條例送辦。

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