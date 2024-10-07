快訊

家園尚未清理完…金山土石流釀災「長興宮險遭埋沒」 今又遇大雨淹水

12強賽／中華隊28人名單公布 3旅外助陣、4桃猿投手成最大團

憑著20年前一本村民電話簿 90歲姊姊與弟弟40年後再重逢

索討欠債...失明二房東身中297刀慘死 惡房客殺人起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台北市萬華區民和街今年6月9日發生一起67歲陳姓男子涉嫌不滿78歲顏姓二房東頻繁討債，竟持剪刀、菜刀狂刺猛砍顏男共297刀致死。陳男犯案後搭火車逃往新竹老家，最後良心不安向警自首，台北地檢署今依殺人罪起訴陳男，並交由國民法官審判。

檢警調查，陳男跟死者2人同住三房一廳，同屋而居已2年，陳男每月須向死者繳交7000元房租，還不時向死者借錢。但陳男生性好賭，每個月都把2萬多元社會補助賭掉，卻不願還錢給死者，前後共積欠死者7、8萬元。

案發當天上午，2人一早起床後再度為債務問題爭吵，陳男憤而持廚房菜刀行凶，砍殺250餘刀後，又持利剪刺戳死者30餘刀，造成死者當場死亡。行凶後，陳男更換衣服搭火車逃回回新竹老家，途中想到行凶的菜刀還遺留現場，自知法網難逃，於是向警方自首。

台北市萬華區民和街今年6月9日發生一起67歲陳姓男子涉嫌不滿78歲顏姓二房東頻繁討債，竟持剪刀、菜刀狂刺猛砍顏男共297刀致死。陳男犯案後搭火車逃往新竹老家，最後良心不安向警自首，台北地檢署今依殺人罪起訴陳男，並交由國民法官審判。圖／聯合報系資料照片
台北市萬華區民和街今年6月9日發生一起67歲陳姓男子涉嫌不滿78歲顏姓二房東頻繁討債，竟持剪刀、菜刀狂刺猛砍顏男共297刀致死。陳男犯案後搭火車逃往新竹老家，最後良心不安向警自首，台北地檢署今依殺人罪起訴陳男，並交由國民法官審判。圖／聯合報系資料照片

房客 房東 新竹 殺人 自首

相關新聞

靈骨塔業者開庭認罪！找天道盟砸祖墓取遺骨 逼女棄400坪土地

新北市八里區靈骨塔業者郭國輝為擴建停車場企圖收購4百坪土地，涉找來天道盟張男恐嚇砸毀墓碑取走骨頭甕，逼家屬放棄土地使用權...

聯電遭網路DDoS攻擊 新竹檢方：密切關注中

聯電（2303）昨天發布重訊證實官網遭受網路DDoS攻擊，但強調受攻擊時有啟動相關防禦機制，當天網站已恢復運作。新竹地檢...

女照服員為衝直播流量 幫阿公「打手槍」二審改判6月

台南市某私立老人長照中心李姓女照服員，為了衝高網路直播流量，涉嫌幫中心住民阿公「打手槍」，還在付費網站全程直播，獲得50...

索討欠債...失明二房東身中297刀慘死 惡房客殺人起訴

台北市萬華區民和街今年6月9日發生一起67歲陳姓男子涉嫌不滿78歲顏姓二房東頻繁討債，竟持剪刀、菜刀狂刺猛砍顏男共297刀致死...

周玉蔻指教授硬上女學生是「政治性評論」 否認誹謗黃國昌

民眾黨立委黃國昌不滿媒體人周玉蔻在臉書指稱他「教室硬上女學生」提告，周女依加重誹謗罪起訴。台北地院今天開庭，周玉蔻的律師...

張綱維掏空遠航辯「有榮譽感」不想戴腳鐐 法官裁定出爐

遠東航空公司董事長張綱維被控掏空資產36億元，上月30日判刑14年，合議庭本來已對張限制出境到2025年3月，宣判後認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。