索討欠債...失明二房東身中297刀慘死 惡房客殺人起訴

台北市萬華區民和街今年6月9日發生一起67歲陳姓男子涉嫌不滿78歲顏姓二房東頻繁討債，竟持剪刀、菜刀狂刺猛砍顏男共297刀致死。陳男犯案後搭火車逃往新竹老家，最後良心不安向警自首，台北地檢署今依殺人罪起訴陳男，並交由國民法官審判。

檢警調查，陳男跟死者2人同住三房一廳，同屋而居已2年，陳男每月須向死者繳交7000元房租，還不時向死者借錢。但陳男生性好賭，每個月都把2萬多元社會補助賭掉，卻不願還錢給死者，前後共積欠死者7、8萬元。