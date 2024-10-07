販毒集團扮警黑吃黑 強盜調包10塊海洛因磚遭求刑18年

桃園一名鍾姓毒販因缺錢策畫「喬裝員警黑吃黑」犯罪計畫，今年3月假意向一名李姓毒品上游購買16塊海洛因磚，卻事先透露給刑事局黃姓副隊長，並在交易當天讓下屬喬裝員警行搶調換10塊海洛因磚，隨即警方再出面逮捕，對此毒品上游被查獲後認為太巧合，懷疑警毒勾結。檢方近日追查揭發黑吃黑犯罪，依僭行公務員職權等罪起訴鍾男並求刑18年，黃姓副隊長則涉犯洩密罪嫌另案偵辦。

檢方調查，鍾男為販毒集團成員，因個人資金缺口，利用居間協助所屬販毒集團販賣海洛因毒品，與許男等人共謀「喬裝員警黑吃黑」犯罪計畫，先由鍾男向販毒集團上游居間介紹買家購買16塊海洛因磚，同時將毒品交易時間、地點告知與其熟識的刑事局黃姓偵查正，再由黃警聯繫龍潭分局員警共辦販毒案件。

李姓毒品上游今年3月11日晚間11點多，開車攜帶16塊海洛因磚至桃園市龍潭區三元宮等候買家，鍾男先向許男等4人告知「等我說可以離開再離開，好朋友警察就會去抓那個人」、「好朋友警察已在附近等了」等語，許男等人放心有警察協助善後，便喬裝員警上前壓制上銬負責交貨任務的李男，並趁機將其中10塊海洛因磚以贗品調包，刻意留下6塊海洛因磚供警查緝。

鍾男得知已強盜毒品得手後，立即引導已先由鍾男以探勘交易現場為由帶至三元宮附近的龍潭分局員警向前查緝李男，鍾男隨後則透過管道兜售該批海洛因轉售獲利。

而李姓毒品上游被強盜後，不久即遭員警以販賣毒品現行犯逮捕，他認為遭查緝時點過於巧合，懷疑警方與強盜集團串謀，轉向桃園市調處提出強盜告訴。桃園地檢署檢察官張家維、黃世維接獲情資後指揮桃園市調查處及龍潭分局追查，拘提鍾男等10人到案，向法院聲押鍾男等9人獲准，並多次搜索被告住處及黃姓偵查正辦公位置，釐清整起「喬裝員警黑吃黑」犯罪計畫。

檢方除依涉犯刑法僭行公務員職權及結夥三人以上強盜罪嫌起訴鍾男等10人，並認為鍾姓主嫌犯後仍飾詞狡辯，並於羈押禁見期間，屢次藉就醫、運動機會，企圖影響其他共犯證詞，顯未真心悔悟，建請法院從重量處有期徒刑18年。另檢調發現刑事局黃姓偵查正曾利用手機傳送本案偵查秘密予他人之犯罪事證，涉犯洩密罪嫌，另行分案偵辦。

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