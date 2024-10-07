陸戰66旅涉盜賣軍品 竊「刺針飛彈發射筒」4軍士官遭訴

桃園檢警去年3月間破獲黑幫軍火庫，在內發現大批現役軍品，包括先進武器刺針飛彈發射筒，溯源發現海軍陸戰隊66旅涉嫌盜賣軍品，桃園地檢署指揮偵辦，日前依涉犯陸海空軍刑法及貪汙治罪條例等起訴1名上尉、3名士官及民間人士共5人。

桃園地檢署指揮桃園市調查處等單位，於去年3月22日搜索一處龜山區住處，當場查獲205兵工廠生產的國軍5.56步槍彈、0.38子彈等制式子彈共約7千多發，以及訓練用手榴彈等眾多物品，經軍方鑑定結果均為軍品無誤。

後續清查發現，扣得的防潮彈藥箱、CV105戰鬥背心及軍用口糧等軍品，是在「全民國防教育中心／CAMP66」軍用品跳蚤市場購得，且查悉該教育中心負責人為熊姓男子，持續向不特定民眾招攬收費射擊及國防教育等課程；根據批號溯源清查，發現這批外流的軍品疑似隸屬於位於桃市龜山區的海軍陸戰隊66旅所有。

對此桃園地檢署指揮桃園市調處及國防部軍事安全處深入追查，發現一名上尉情報官、士官長及2名中士涉有重嫌。汪姓海軍陸戰隊陸戰66旅上尉作戰官自2018年10月6日起，先後自營區內竊取功夫龍頭盔2頂、夜視鏡鏡頭架1支、M40戰車用防毒面具1副、戰車煙霧彈發射器木箱2箱、81迫擊砲木製彈藥箱3箱、彈藥箱空鋁箱2箱、M14滑軌結合座1個、聯勤402廠製望遠鏡外盒（含使用手冊）及步槍撞針1盒等；其中抗彈硬板2片及抗彈軟板2片交予熊男。

一名譚姓前海軍陸戰隊陸戰66旅砲兵營中士，前年7月15日前在營區兵營頂樓放置雜物及報廢軍品區內，竊取該旅所有放置於該處的一具砲兵雷觀機，夾藏在個人包包內攜出營區，隨後透過通訊軟體向熊男詢問有無收藏意願，再透過不知情的蘇姓友人交而收受該具砲兵雷觀機。

一名王姓前海軍陸戰隊防空警衛群防空砲兵營中士，前年10、11月間在基隆和平島海鋒戰備陣地行李庫房內，見一具刺針飛彈實彈發射筒無人看管，趁機開車前往將刺針飛彈實彈發射筒竊取並放置在後座腳踏板攜出營區，隨即透過通訊軟體LINE詢問熊男有無購買意願，並允諾以2萬5000元價格收購。

一名邱姓前陸軍裝甲兵訓練指揮部中士，平時負責軍械裝備保管及保養，因所保管的2個T91步槍槍托非正常使用造成損壞，為免遭上屬究責，於2020年12月31日前將槍托向熊男交換2個非原步槍的槍托並裝回原槍枝上，熊男則將換得的槍托重新組裝在展示的玩具槍上。

另外邱得知熊男有收藏及展示國軍裝備需求，陸續在陸軍裝甲兵訓練指揮部教勤營的資源回收場內，分別竊取部隊所有的軍旗、彈藥箱空鋁箱、彈鍊、雨衣；及在訓練部戰車訓練場內竊取國軍乾電池含通話座、戰車尾部供步兵使用的車外通話器盒等物，交給熊男自行處理、利用。

檢警調查，熊男全數知情軍用品來源但仍收購使用，熊男曾先後服役於AP-523萬安軍艦、LCC-1高雄軍艦、LSD-191中正軍艦、海軍救難大隊、DDG-1802蘇澳軍艦，於99年間退伍，現擔任由中華民國玩具槍協會所授權成立、址設新北市五股區「全民國防射擊教育中心」之執行長。經桃園地檢署指揮桃園市調查處於去年7月20日前往教育中心搜索扣得大量軍品。