陸戰66旅涉盜賣軍品 前中士竊砲兵雷觀機稱協助推廣國防

桃園檢調去年破獲黑幫軍火庫，清查驚見大批現役軍品，溯源發現海軍陸戰隊66旅軍士官涉嫌盜賣軍品，桃園地檢署指揮桃園市調處及國防部軍事安全處調查，日前依涉犯陸海空軍刑法及貪污治罪條例等起訴5人。今桃園地院開準備庭，一名涉嫌買賣砲兵雷觀機的前譚姓中士否認罪名，稱「是為了協助推廣國防教育」。

前年7月15日前某日，一名譚姓男子當時為海軍陸戰隊陸戰66旅砲兵營中士，在桃園市龜山區海軍陸戰隊陸戰66旅營區兵營頂樓放置雜物及報廢軍品區內，趁無人看管，竊取該旅所有放置於該處的一具砲兵雷觀機，利用營區安全檢查漏洞，夾藏在個人包包內攜出營區，並藏放在台北市住處。

隨後譚男於前年7月15日某時許，透過通訊軟體MESSENGER向一名熊姓男子詢問有無收藏意願，熊明知為贓物，於前年7月26日前某日，透過不知情的蘇姓友人交而收受該具砲兵雷觀機。

該名熊姓男子曾先後服役於AP-523萬安軍艦、LCC-1高雄軍艦、LSD-191中正軍艦、海軍救難大隊、DDG-1802蘇澳軍艦，於2010年間退伍，現擔任由中華民國玩具槍協會所授權成立、址設新北市五股區「全民國防射擊教育中心」執行長。

桃園地院今傳譚姓男子開準備程序庭，譚男雖坦承客觀事實，但他稱沒有要隱匿偷竊帶出營區的意圖，出發點是因為單位有人員招募的任務，而熊男所在地設有國軍常設招募站，平時在推行全民國防教育，因此是任務編組到外面招募，和熊之間沒有買賣或利益關係。

譚男再指，當時在兵營頂樓放置雜物及報廢軍品區內發現砲兵雷觀機，「對我來說那是一個隨意放置的垃圾」，雖然知道即使是報廢物仍需由公家單位處理，但不清楚流程，且強調不是拿走完整的砲兵雷觀機，僅是拿走其中一個外殼組件。