陸戰66旅涉盜賣軍品 前中士竊砲兵雷觀機稱協助推廣國防

陸戰66旅涉盜賣軍品 前中士竊砲兵雷觀機稱協助推廣國防
桃園檢調去年破獲黑幫軍火庫，清查驚見大批現役軍品，溯源發現海軍陸戰隊66旅軍士官涉嫌盜賣軍品，桃園地檢署指揮桃園市調處及國防部軍事安全處調查，日前依涉犯陸海空軍刑法及貪污治罪條例等起訴5人。今桃園地院開準備庭，一名涉嫌買賣砲兵雷觀機的前譚姓中士否認罪名，稱「是為了協助推廣國防教育」。
前年7月15日前某日，一名譚姓男子當時為海軍陸戰隊陸戰66旅砲兵營中士，在桃園市龜山區海軍陸戰隊陸戰66旅營區兵營頂樓放置雜物及報廢軍品區內，趁無人看管，竊取該旅所有放置於該處的一具砲兵雷觀機，利用營區安全檢查漏洞，夾藏在個人包包內攜出營區，並藏放在台北市住處。
隨後譚男於前年7月15日某時許，透過通訊軟體MESSENGER向一名熊姓男子詢問有無收藏意願，熊明知為贓物，於前年7月26日前某日，透過不知情的蘇姓友人交而收受該具砲兵雷觀機。
該名熊姓男子曾先後服役於AP-523萬安軍艦、LCC-1高雄軍艦、LSD-191中正軍艦、海軍救難大隊、DDG-1802蘇澳軍艦，於2010年間退伍，現擔任由中華民國玩具槍協會所授權成立、址設新北市五股區「全民國防射擊教育中心」執行長。
桃園地院今傳譚姓男子開準備程序庭，譚男雖坦承客觀事實，但他稱沒有要隱匿偷竊帶出營區的意圖，出發點是因為單位有人員招募的任務，而熊男所在地設有國軍常設招募站，平時在推行全民國防教育，因此是任務編組到外面招募，和熊之間沒有買賣或利益關係。
譚男再指，當時在兵營頂樓放置雜物及報廢軍品區內發現砲兵雷觀機，「對我來說那是一個隨意放置的垃圾」，雖然知道即使是報廢物仍需由公家單位處理，但不清楚流程，且強調不是拿走完整的砲兵雷觀機，僅是拿走其中一個外殼組件。
對此譚男否認涉犯陸海空軍刑法第64條第3項竊取軍用武器或彈藥之外之軍用物品及貪污治罪條例第4條第1項第1款竊取公有財物等罪嫌。其辯護律師則主張被告將砲兵雷觀機交給熊男是為了協助推廣國防教育，要求下次開庭當庭勘驗遭扣的砲兵雷觀機及傳喚熊姓男子出庭作證。
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