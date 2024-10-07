從加拿大進口泳具藏放大麻 進基隆港闖關失敗、5嫌起訴

李姓男子與國外犯罪集團以進口「泳具」掩護，涉嫌走私大麻來台，並運抵基隆港時被識破。檢調循線逮捕李男等5人，聲押4人獲准。檢查偵辦期間，查出同集團在另一貨櫃也藏放大麻，兩案共起出10.77公斤大麻，全案偵結起訴。

檢方起訴指出，財政部關務署基隆關今年 6 月中旬執行貨物查驗時，發現自加拿大申報進口的貨櫃，申報貨品是「泳具」，但藏放大麻（花）毒品。

調查局航業調查處基隆調查站接獲通報後，報請基隆檢署指揮偵辦，檢察官林秋田與航基站等單位共組專案小組，深入追查後，發現曾加入詐欺犯罪集團判刑確定的李姓男子，與跨國走私運輸毒品犯罪集團，謀議走私大麻來台牟利。

李男與跨國集團成員招攬林姓、蘇姓和2名陳姓男子加入犯罪組織後，李負責與國外運毒集團成員安排購買、裝載及運輸進口大麻事宜，並在國內指揮4名同夥擔任第一手或第二手接貨人，以及處理報關、匯款及接貨事宜，安排4人分工設下斷點，逃避查緝。

運毒集團今年6月初申報進口「泳具」來台，並在加拿大裝運貨物時夾藏大麻。貨櫃運抵基隆港後，基隆關員查驗時發現夾藏24包、淨重5392.23公克的大麻，通報航基站調查。

專案小組分析涉案人通訊資料及金流，陸續將李男等5人查緝到案後，向基隆地方法院聲請羈押，除蘇男外另4人裁准。專案小組查辦過程中，發現同一集團企圖以相同手法，同月下旬也自加拿大夾藏走私大麻入境，開櫃查驗後，再查扣另一批大麻，數量也是24包，淨重5382.04公克。

基隆地檢署今天表示，檢察官近日偵查終結，認定李男涉犯組織犯罪防制條例發起、主持、操縱與指揮犯罪組織罪嫌、懲治走私條例走私管制物品罪嫌、毒品危害防制條例運輸第2級毒品罪嫌。林男等4人涉犯組織犯罪防制條例參與犯罪組織罪嫌、懲治走私條例走私管制物品罪嫌、毒品危害防制條例運輸第2級毒品罪嫌，將5人提起公訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885