彰化兄弟開檳榔攤 手工毒咖啡膠囊、市價200萬落網
彰化縣侯姓兄弟經營檳榔攤，今年3月間從毒品上游取得毒咖啡、K他命、卡西酮等毒品後，涉利用手工分裝的方式，將毒品裝入膠囊內，躲避查緝，刑事局中打六隊獲報後，6月收網，帶回涉案侯等4人，查扣市價約200萬元毒品，檢方訊問後，聲押侯姓兄弟獲准。
刑事局中打六隊在今年3月間獲報，在彰化縣員林市經營檳榔攤的侯姓兄弟（34歲、29歲）涉嫌以檳榔攤做掩護，從事不法，侯弟承租套房作為製造毒品咖啡包場所，找來同案共犯一起分裝，兄弟檔以一條龍模式製造、交易毒品，侯等人擔心毒品遭查緝，還以「手工」方式，將毒品填入膠囊內，企圖偽裝成藥品。
刑事局中打六隊報請彰化地檢署正股檢察官陳鼎文指揮後，與彰化縣員林警分局、台中市第六警分局合組專案小組，今年6月12日執行搜索，帶回侯姓兄弟等4人，查扣毒品咖啡包1601包、毒品膠囊791 顆、K他命毒品1批、卡西酮毒品原料1包等贓證物，檢方依毒品罪聲押侯姓兄弟獲准，另外扣得犯罪所得6.2萬元、賓士休旅車一輛。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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