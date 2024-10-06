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拒檢衝撞遭嘉縣警開槍制止逃逸 逮3嫌送辦

中央社／ 嘉義縣6日電

嘉義警察局水上分局水上派出所昨天攔查一輛懸掛失竊車牌的汽車，犯嫌拒檢衝撞遭員警連開4槍後逃逸。警方動員30餘名警力，於當晚8時許將王姓犯嫌等3人逮捕歸案移送法辦。

水上分局今天表示，昨天上午9時30分接獲民眾報案指汽車遭竊，立即派線上警網前往，到場後發現車輛停在嘉義縣水上鄉水德路，員警上前盤查並喝令駕駛下車，嫌疑人拒下車受檢，並駕駛懸掛失竊車牌的白色自小客車衝撞員警。

為保護自身安全，員警依法使用警械，朝車輛右前、後車輪部位擊發4發子彈，嫌犯仍駕車逃離現場。警方調閱沿途監視器，上午11時許在鹿草下麻村一帶發現車輛。

水上分局與刑事警察大隊共組專案小組，運用各項偵查技巧，在台南市新市地區發現犯人蹤跡，昨晚8時許逮捕王姓犯嫌等3人，另查扣毒品等物，全案以竊盜、毒品、妨害公務等案移送法辦。

嘉義 毒品 警察

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