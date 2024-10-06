拒檢衝撞遭嘉縣警開槍制止逃逸 逮3嫌送辦

嘉義縣警察局水上分局水上派出所昨天攔查一輛懸掛失竊車牌的汽車，犯嫌拒檢衝撞遭員警連開4槍後逃逸。警方動員30餘名警力，於當晚8時許將王姓犯嫌等3人逮捕歸案移送法辦。

水上分局今天表示，昨天上午9時30分接獲民眾報案指汽車遭竊，立即派線上警網前往，到場後發現車輛停在嘉義縣水上鄉水德路，員警上前盤查並喝令駕駛下車，嫌疑人拒下車受檢，並駕駛懸掛失竊車牌的白色自小客車衝撞員警。

為保護自身安全，員警依法使用警械，朝車輛右前、後車輪部位擊發4發子彈，嫌犯仍駕車逃離現場。警方調閱沿途監視器，上午11時許在鹿草下麻村一帶發現車輛。

水上分局與刑事警察大隊共組專案小組，運用各項偵查技巧，在台南市新市地區發現犯人蹤跡，昨晚8時許逮捕王姓犯嫌等3人，另查扣毒品等物，全案以竊盜、毒品、妨害公務等案移送法辦。