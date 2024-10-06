獨／峇里島詐騙案中檢起訴百人 破天荒羈押61名被告

高雄港漁船「海淯九號」8月6日被查獲密閉船艙內載20名男女偷渡客，有18人是台中地檢偵辦中的詐騙集團成員，6月才在峇里島落網被印尼遣返回台，卻趁兩國卷證移交空檔偷渡；台中地檢密集偵辦2個月，破天荒將61名共犯聲押獲准，依詐欺等罪起訴共102人，移審法院全數接押。

印尼政府6月28日宣布在峇里島別墅破獲網路詐騙集團，包括91名男性、12名女性，一共103名台灣人針對馬來西亞民眾行騙，當地官員以這批台人未對印尼人犯罪，難認符合當地刑事犯罪，循慣例全數遣返，其中2人跳機，僅101人回台。

檢方當時雖已掌握相牽連案件，但因該團在印尼峇里島行騙，犯罪地點、被害人均在國外，印尼遣返時未一併將卷證移交我國，導致檢方缺乏事證，連「被告」身分都無法諭知，第一時間難以複訊更不能聲押，僅能予以限制出境出海，偵辦難度相當高。

這批101在台恢復自由後，疑收到風聲得知檢警將拘提，部分跑到南部避風頭，或透過關係買通漁船，其中18人躲進海淯九號被焊死的密艙，企圖偷渡至東南亞規避刑責還能從操舊業，未料因差點缺氧拍打船艙求救才曝光。

全案由台中地檢署檢察官張富鈞主辦，第一時間將偷渡18人向法院聲押獲准，並傳喚、拘提其餘83名被遣返的嫌疑人，連同再查獲1名在台共犯。

中檢偵辦過程，發現多數詐團成員就幕後主使、金主均閉口不談，除已有逃亡實際行動，也有高度串滅證之虞，前後更向法院聲押高達61人獲准。

檢方密集偵辦2個月後，本周偵結依詐欺等罪嫌起訴102名被告，全案移審時，更是動員詐欺專組多名檢察官漏夜蒞庭，成功說服法官裁定61人統統接押。