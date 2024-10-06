獨／峇里島詐騙案中檢起訴百人 破天荒羈押61名被告

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

高雄港漁船「海淯九號」8月6日被查獲密閉船艙內載20名男女偷渡客，有18人是台中地檢偵辦中的詐騙集團成員，6月才在峇里島落網被印尼遣返回台，卻趁兩國卷證移交空檔偷渡；台中地檢密集偵辦2個月，破天荒將61名共犯聲押獲准，依詐欺等罪起訴共102人，移審法院全數接押。

印尼政府6月28日宣布在峇里島別墅破獲網路詐騙集團，包括91名男性、12名女性，一共103名台灣人針對馬來西亞民眾行騙，當地官員以這批台人未對印尼人犯罪，難認符合當地刑事犯罪，循慣例全數遣返，其中2人跳機，僅101人回台。

檢方當時雖已掌握相牽連案件，但因該團在印尼峇里島行騙，犯罪地點、被害人均在國外，印尼遣返時未一併將卷證移交我國，導致檢方缺乏事證，連「被告」身分都無法諭知，第一時間難以複訊更不能聲押，僅能予以限制出境出海，偵辦難度相當高。

這批101在台恢復自由後，疑收到風聲得知檢警將拘提，部分跑到南部避風頭，或透過關係買通漁船，其中18人躲進海淯九號被焊死的密艙，企圖偷渡至東南亞規避刑責還能從操舊業，未料因差點缺氧拍打船艙求救才曝光。

全案由台中地檢署檢察官張富鈞主辦，第一時間將偷渡18人向法院聲押獲准，並傳喚、拘提其餘83名被遣返的嫌疑人，連同再查獲1名在台共犯。

中檢偵辦過程，發現多數詐團成員就幕後主使、金主均閉口不談，除已有逃亡實際行動，也有高度串滅證之虞，前後更向法院聲押高達61人獲准。

檢方密集偵辦2個月後，本周偵結依詐欺等罪嫌起訴102名被告，全案移審時，更是動員詐欺專組多名檢察官漏夜蒞庭，成功說服法官裁定61人統統接押。

由於本案詐團偷渡曝光後，法務部高度關注，除台中地檢主辦，另由上級台灣高等檢察署統籌，以及高雄地檢等單位協辦，台高檢預計下周發布新聞稿，承辦地檢相當低調。

高雄8月6日破獲漁船載有20名偷渡客，其中18人是峇里島詐騙案份子，7月初才被印尼遣送回台由台中地檢署偵辦，未料卻趁卷證移交期間企圖偷渡出境。圖／報系資料照
高雄8月6日破獲漁船載有20名偷渡客，其中18人是峇里島詐騙案份子，7月初才被印尼遣送回台由台中地檢署偵辦，未料卻趁卷證移交期間企圖偷渡出境。圖／報系資料照
印尼今年6月在峇里島破獲詐騙集團，有103名成員是台灣人，7月初全數遣返回台。圖／報系資料照
印尼今年6月在峇里島破獲詐騙集團，有103名成員是台灣人，7月初全數遣返回台。圖／報系資料照

偷渡 印尼 聲押

延伸閱讀

陳佩琪、黃國昌也現身！柯文哲羈押滿月 逾百名小草看守所外靜坐

影／柯文哲遭羈押滿月 挺柯小草上街遊行抗議司法不公

全面遣返無證移民？范斯改口：優先遣返有前科者

屏東10連霸議員王啟敏今晨在峇里島身體不適 搶救不治

相關新聞

獨／峇里島詐騙案中檢起訴百人 破天荒羈押61名被告

高雄港漁船「海淯九號」8月6日被查獲密閉船艙內載20名男女偷渡客，有18人是台中地檢偵辦中的詐騙集團成員，6月才在峇里島...

台東小米粽中毒案再添1死 59歲婦未好轉家屬忍痛拔管

台東金峰鄉賓茂部落農藥食物中毒造成案，今再添1名死者，共造成4死。馬偕醫院台東分院表示，59歲楊姓婦女住院插管18天仍持...

台中街友攀談被拒竟尋仇 趁他熟睡翻成正面持美工刀割頸

台中沈姓街友因領便當一事，質疑另名傅姓男子伙食較多，因和他攀談遭拒竟懷恨在心，酒後拿著1把美工刀趁傅熟睡時，將他翻身成仰...

台東1航警擦槍走火 子彈擊傷小指送醫

航警局台東航空站分駐所1名52歲曹姓員警，今天早上8點在所裡進行手槍保養時，疑似未注意警用手槍內還有子彈，誤扣造成手槍擊...

警所長殉職 新北議員促盤整規畫攔檢SOP

新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫遭有毒品前科的陳姓女駕駛撞死，議員質疑警力問題，新北警察局長廖訓誠表示，新北仍有600...

北市街頭割頸 逮到涉嫌街友

魏姓男子前天在台北市中山區民生東路遭隨機割傷頸部，送醫後無生命危險，警方追查鎖定街友陳男涉案，前天下午3時循線在大同區查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。