台中街友攀談被拒竟尋仇 趁他熟睡翻成正面持美工刀割頸

台中沈姓街友因領便當一事，質疑另名傅姓男子伙食較多，因和他攀談遭拒竟懷恨在心，酒後拿著1把美工刀趁傅熟睡時，將他翻身成仰躺姿勢，再朝他脖子、肩膀猛畫2刀，沈落網更直言「我想讓他死」，所幸傅緊急送醫縫合撿回一命，檢方偵結依殺人未遂罪嫌起訴沈。

檢警調查，沈男（43歲）和傅男不認識，卻僅因傅拒絕跟他聊天而起口角，8月5日晚上9點多他酒後拿著撿到的美工刀，跑到中區台灣大道、綠川東街口橋下，發現傅男正躺在該處休息，竟先是將傅翻身成仰躺姿勢後再壓制對方。

沈抽出隨身的美工刀，直接朝傅脖子、右肩膀割畫各1刀，他行凶後到附近商旅向櫃檯人員反應，要求幫教救護車，並和商旅人員回到案發現場查看時，發現傅男已經離開現場，傅因遭砍傷濺血，摀著傷口忍痛到附近的超商求助。

警方獲報後在晚上10點多逮到沈，也查扣作案用的美工刀，並對沈男施以酒測呼氣值達每公升0.67毫克，第一時間依傷害罪嫌將他送辦，但檢察官認為沈朝人脖子割畫，顯有殺人故意，改依殺人未遂罪嫌將沈向法院聲押獲准。

檢方訊時，經詢問沈男為何要拿美工刀畫傅男脖子，沈直言「我想要給他死」，另頸部是人體要害，連接頭部及軀幹等重要部位，也是血管、氣管所在，若持鋒利刀子攻擊容易輕易致命。

另包括被害的傅男，其餘商旅、超商人員均指證歷歷，也有周邊監視器畫面可佐，傅男送醫後經診斷其深頸部有開放性傷口。

檢方認為，沈男主觀上有殺人犯意，客觀上也有殺人犯行，警方僅依傷害罪嫌移送容有誤會，偵結依殺人未遂罪嫌起訴沈男。

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