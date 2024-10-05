快訊

孫安佐金山拍片受困 經紀人曝「車子快滅頂」驚悚畫面：我們棄車了

山陀兒釀另類災情！淹水後高雄街道「被1生物佔領」 網友集體崩潰

MLB／山本由伸vs.達比修有破局 大谷翔平本來也敲碗這一齣

聽新聞
0:00 / 0:00

台中街友攀談被拒竟尋仇 趁他熟睡翻成正面持美工刀割頸

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中沈姓街友因領便當一事，質疑另名傅姓男子伙食較多，因和他攀談遭拒竟懷恨在心，酒後拿著1把美工刀趁傅熟睡時，將他翻身成仰躺姿勢，再朝他脖子、肩膀猛畫2刀，沈落網更直言「我想讓他死」，所幸傅緊急送醫縫合撿回一命，檢方偵結依殺人未遂罪嫌起訴沈。

檢警調查，沈男（43歲）和傅男不認識，卻僅因傅拒絕跟他聊天而起口角，8月5日晚上9點多他酒後拿著撿到的美工刀，跑到中區台灣大道、綠川東街口橋下，發現傅男正躺在該處休息，竟先是將傅翻身成仰躺姿勢後再壓制對方。

沈抽出隨身的美工刀，直接朝傅脖子、右肩膀割畫各1刀，他行凶後到附近商旅向櫃檯人員反應，要求幫教救護車，並和商旅人員回到案發現場查看時，發現傅男已經離開現場，傅因遭砍傷濺血，摀著傷口忍痛到附近的超商求助。

警方獲報後在晚上10點多逮到沈，也查扣作案用的美工刀，並對沈男施以酒測呼氣值達每公升0.67毫克，第一時間依傷害罪嫌將他送辦，但檢察官認為沈朝人脖子割畫，顯有殺人故意，改依殺人未遂罪嫌將沈向法院聲押獲准。

檢方訊時，經詢問沈男為何要拿美工刀畫傅男脖子，沈直言「我想要給他死」，另頸部是人體要害，連接頭部及軀幹等重要部位，也是血管、氣管所在，若持鋒利刀子攻擊容易輕易致命。

另包括被害的傅男，其餘商旅、超商人員均指證歷歷，也有周邊監視器畫面可佐，傅男送醫後經診斷其深頸部有開放性傷口。

檢方認為，沈男主觀上有殺人犯意，客觀上也有殺人犯行，警方僅依傷害罪嫌移送容有誤會，偵結依殺人未遂罪嫌起訴沈男。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

檢方依殺人未遂罪嫌起訴沈男。圖／報系資料照
檢方依殺人未遂罪嫌起訴沈男。圖／報系資料照

傷害罪 殺人未遂 街友

延伸閱讀

女街友內褲「沾了大便」躲過性侵 他遭判1年刑還要監護3年

男步行北市街頭疑遭割頸！送加護病房曝「遭人持筆狀物攻擊」

畫面曝光！男疑遭割頸呆坐北市路邊 警追事故原因

開48槍尋仇判8年 屏東角頭「鴨頭」已死今判公訴不受理

相關新聞

台東1航警擦槍走火 子彈擊傷小指送醫

航警局台東航空站分駐所1名52歲曹姓員警，今天早上8點在所裡進行手槍保養時，疑似未注意警用手槍內還有子彈，誤扣造成手槍擊...

台中街友攀談被拒竟尋仇 趁他熟睡翻成正面持美工刀割頸

台中沈姓街友因領便當一事，質疑另名傅姓男子伙食較多，因和他攀談遭拒竟懷恨在心，酒後拿著1把美工刀趁傅熟睡時，將他翻身成仰...

警所長殉職 新北議員促盤整規畫攔檢SOP

新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫遭有毒品前科的陳姓女駕駛撞死，議員質疑警力問題，新北警察局長廖訓誠表示，新北仍有600...

北市街頭割頸 逮到涉嫌街友

魏姓男子前天在台北市中山區民生東路遭隨機割傷頸部，送醫後無生命危險，警方追查鎖定街友陳男涉案，前天下午3時循線在大同區查...

朱學恒改口認罪繼續境管8個月 鍾沛君：一個事實不會有2種證詞

名嘴朱學恒被控酒後強吻北市議員鍾沛君案，被依強制猥褻罪起訴，但朱稱酒後「斷片」不復記憶，之後又改口坦承犯行。台北地院認為...

向喪屍菸彈宣戰 全國掃蕩喪屍案件681件、767人次

刑事局今天下午舉行記者會，說明掃蕩「喪屍菸彈」查緝成果，今年7至9月，全國查獲「喪屍菸彈」違法案件681件、767人次，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。