北市街頭割頸 逮到涉嫌街友

台北市中山區民生東路隨機割頸案，專案人員昨在重慶北路、民生西路口發現陳男身影，立刻上前逮人。記者李隆揆／翻攝 魏姓男子前天在台北市中山區民生東路遭隨機割傷頸部，送醫後無生命危險，警方追查鎖定街友陳男涉案，前天下午3時循線在大同區查獲陳男，據悉，他供稱曾與魏男碰撞，警詢後將他依殺人未遂、傷害罪嫌送辦。

警方調查，50歲魏男平時打零工維生，前天清晨6時許穿戴工地背心、安全帽從新北市三重區住處外出，搭乘公車前往台北市中山區合江街，下車後往北步行，頸部突受傷出血，聯繫家人後虛弱地呆坐騎樓，附近住戶見狀撥打119求助。

救護人員協助送醫，院方發現魏男左側頸部有長約5公分、深約2公分不平整傷口，傷口殘留零星玻璃碎片，研判遭玻璃製品劃傷；魏男受傷出血影響呼吸，院方昨晚將他轉入加護病房。

魏男家屬發文指魏男在台北街頭遭隨機刺傷，請求目擊民眾提供影像協助追凶。警方調閱監視器畫面，發現案發時有一名撐傘者及一名拾荒者曾與魏男擦身而過。

據悉，經一夜治療，昨早魏男狀況回穩，面對員警詢問依然無法說話，但可點頭示意，魏男表示案發時突遭身旁拾荒老人持一支筆狀物戳了一下，對方旋即離場，自己便受傷流血，事前兩人並未對話或衝突。

警方昨循線追查，發現涉案拾荒者是62歲陳男，經常遊蕩於大同區，專案人員下午發現陳男身影，立刻上前逮人。據悉，陳男初步坦承案發時曾與魏男肢體碰撞，但是否出手攻擊魏男，言詞閃爍；員警清查陳男作案工具。