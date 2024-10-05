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警所長殉職 新北議員促盤整規畫攔檢SOP
新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫遭有毒品前科的陳姓女駕駛撞死，議員質疑警力問題，新北警察局長廖訓誠表示，新北仍有600多個警察缺額，警政署將於本月14日派補325人到新北，將持續積極爭取警大、警專生優先派補新北，補足警力缺額。
新北市議員陳偉杰、石一佑昨質詢說，希望市府根據劉宗鑫一案省思毒駕問題，也希望盤整規畫警察攔檢SOP，加強民眾反毒宣導，減少毒駕問題。
議員林金結表示，新北人口全國最多，警力編制是否到位？劉宗鑫為保護人民安全而因公殉職，令人不捨，警察局是否有改善人力、員警裝備的規畫？
廖訓誠表示，目前新北法定預算員額8049人，現有員額7407人，缺額642人。內政部警政署預計於今年10月14日分發警專第41期畢（結）業生325人至新北。另保一總隊現支援29人，及新北專案申請該總隊支援警力24人，協助新北捷運安全維護。
廖訓誠表示，統計今年度至9月底，查獲毒駕計159件159人。除將易涉毒場所或地點列為治安熱點，實施臨檢加強壓制外；另就施用毒品者溯源追查毒品來源，並透過網路、新聞等，加強宣導毒駕肇事的嚴重性等資訊，提升民眾反毒知能，以減少毒駕對社會造成的危害。
除了人力的提升，廖訓誠表示，將於2025、2026年爭取增加編列購車預算4億8790 萬元，汰換逾齡警用汽車521輛、機車數量2243輛，有效保障員警執勤安全及更有利於治安維護。
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