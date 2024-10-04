向喪屍菸彈宣戰 全國掃蕩喪屍案件681件、767人次

刑事局今天下午舉行記者會，說明掃蕩「喪屍菸彈」查緝成果，今年7至9月，全國查獲「喪屍菸彈」違法案件681件、767人次，瓦解「喪屍菸彈」混合式毒品分裝場18處，查扣依托咪酯類毒品菸彈7540顆、毒品菸油32.7公斤、毒品粉末11.1公斤，其中運輸、販賣、意圖販賣而持有等「供給面」案件有183件、239人次，施用、持有等「需求面」案件則有498件、528人次。

新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫，上個月30日執勤時，攔檢陳姓女毒蟲駕駛的車輛，遭對方拖行500公尺，衝撞路邊護欄重傷不治，陳女被逮後，查出她施用毒品，就是俗稱喪屍菸彈的三級毒品依托咪酯。

警方指出，依托咪酯是一種可誘導全身麻醉的中樞神經鎮定劑，近期與美托咪酯、異丙帕酯等化學結構類似物，遭不肖分子摻混有機溶劑製成電子菸彈，以「上頭煙」、「一口暈」、「神奇菸彈」、「麻醉菸彈」、「睡眠菸彈」及「酥麻菸彈」等名稱，透過網路販售。施用後可能出現肌肉顫抖、精神混亂等情形，因此又有「喪屍菸彈」俗稱。今年8月，依托咪酯、美托咪酯及異丙帕酯（依托咪酯類毒品）正式公告列管為第三級毒品。

警政署近期掃蕩「喪屍菸彈」，其中刑事局智慧財產權偵查大隊，今年8月偵破國內首宗跨境走私依托咪酯案，瓦解下游「喪屍菸彈」分裝場，「境外輸入、境內分裝」為「喪屍菸彈」主要的犯罪模式。

警方強調，年輕族群施用電子菸有增加趨勢，電子菸是菸害防制法規範禁用的類菸品，施用者將被處以2000元以上、1萬元以下的罰鍰。

刑事局偵一大隊偵破竹聯幫信堂楊姓男子，以檳榔攤當掩護，利用IG、Wechat 等通訊軟體兜售喪屍菸彈，客製化多種水果口味煙彈，吸引青少年、毒品癮君子到檳榔攤消費，警方搜索查獲檳榔攤內的喪屍菸彈製造工廠，並查扣異丙帕酯及依托咪酯原料、依托咪酯煙油、菸彈及製造喪屍菸彈器具等證物，拘提楊嫌到案後，溯源緝獲天道盟背景的宋姓主嫌到案。

北市信義分局溯源追查陳姓夫妻等人販毒，夫妻檔發現喪屍菸彈近期爆紅，因此在新北市樹林一處住宅，提煉、混合、分裝依託咪酯菸油，將工廠與員工區隔製造斷點規避警方查緝，再聘小蜜蜂送貨。

警方蒐證後，一舉查獲陳姓犯嫌等3人到案，現場查扣依托咪酯成品及菸彈計46公斤、待提煉依托咪酯原料1公斤、未分裝菸油1箱、化學藥劑及添加物、香精精油、提煉及分裝工具一批。

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