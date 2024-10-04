喪屍煙彈曾釀多起意外...桃園檳榔攤變「製毒工廠」 檢警逮人1收押1交保

去年起流竄國內的新興三級毒品依托咪酯，俗稱「喪屍煙彈」，曾發生多起毒駕致重大傷亡事故，近期更造成新北市黃姓警員及劉姓所長遭毒駕撞死，桃園地檢署指揮刑事局、桃園龍潭警分局3天前破獲以檳榔攤為掩護的「喪屍煙彈」製毒工廠，逮楊、宋姓2嫌，檢方複訊後向法院聲押楊男獲准，宋男以20萬元交保候傳。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德指出，檢警今年9月接獲情資，指稱楊、宋2人利用社交網路平台IG、通訊軟體Wechat販售喪屍煙彈，經查證屬實，交由檢察官蕭博騰指揮刑事局一大隊、桃園市龍潭警分局等單位偵辦。

檢警蒐證月餘，本月1日發動，持搜索票前往桃園市平鎮區一處檳榔攤，並在攤子後方暗室，當場逮獲22歲楊姓被告及27歲宋姓被告製造、分裝並販售含有異丙帕酯、依托咪酯的煙油（俗稱喪屍煙彈）。

現場查扣總毛重323.5公克的異丙帕酯、依托咪酯原料粉3包、總毛重613.5公克依托咪酯類煙油半成品9瓶，以及14顆依托咪酯煙彈成品、調和香精、攪拌器、研磨器等製作喪屍煙彈器具。

檢察官複訊後，認為楊姓被告、宋姓被告均涉犯毒品危害防制條例第4條第3項的製造、販賣第三級毒品等罪嫌，向法院聲請羈押，法官開羈押庭調查後，將楊男羈押禁見、宋男則諭令20萬元交保候傳。

桃檢說明，異丙帕酯、依托咪酯屬於新興毒品，業經行政院公告列管為第三級毒品，不肖份子常用以製作電子煙油，吸食依托咪酯、異丙帕酯煙油，恐產生致幻、麻醉、肌肉痙攣、運動不協調、抽搐等副作用。

桃檢呼籲，國人切勿輕易嘗試，以免有害身體健康並危及生命安全，地檢署將持續與執法機關合作打擊新興毒品，維護國人健康。

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