喪屍煙彈全台流竄 嘉義警衝台南出租套房破獲販毒集團

新興毒品「喪屍煙彈」近期在全台流竄，施用後無法思考、異常顫抖，隔天還會喪失記憶，被用來當作最新的強姦利器。嘉義縣警方近日破獲隱身台南出租套房的販毒集團，查扣逾4公斤依托咪酯菸油，326顆煙彈成品及分裝工具，依違反毒品危害防制條例移送法辦。

嘉義縣民雄警分局今年偵破毒品案件，溯源發現上游疑似藏身於台南市區出租套房，32歲王男、29歲郭女涉嫌將三級毒品「依托咪酯」混入菸油製成電子菸彈，以網路、夜店、KTV作為販賣管道，販賣給台南、嘉義地區的青少年，對青少年危害重大。

嘉義縣警察局民雄分局、刑警大隊組成專案小組，報請台南地檢署檢察官沈昌錡指揮偵辦，日前攻堅將32歲王男、29歲郭女查緝到案，當場查扣依托咪酯菸油4628.6公克、菸彈成品326顆、分裝工具及不法所得162萬元，依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

警方表示，王、郭2嫌以第三級毒品「依托咪酯」作為原料，製造、分裝電子菸彈，在台南、嘉義地區進行販售，從中牟取暴利，本次所查獲的原料，共計可製作、分裝約1000顆電子菸彈，加上完成品菸彈，市價逾200萬元，所幸及時查獲，避免大量毒品流入市面。

毒販將「依托咪酯」混入菸油製成電子菸彈，因吸食後無法思考及控制行動，隔天也不記得曾發生的事，還有人作為犯罪用途，在女生吸食後趁機性侵，持手機錄下許多不雅影片，被稱為最新的「強姦神器」，甚至有人吸食毒菸彈後駕車，造成重大死亡車禍。

警方表示，新興毒品依托咪酯近期在全台流竄，毒販以夜店、KTV、網路作為販售渠道，行政院今年8月5日已將依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯3類新興毒品列為三級毒品，檢警依毒品罪全面查緝，製造、運輸、販賣可重判7年以上有期徒刑，毒駕致死最重可判刑10年。

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