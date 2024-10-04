男子因債務輕生 暴力討債集團向其父討3倍債拖傷人被法辦

台中一名男子因債務輕生，暴力討債集團改向他父親討3倍借款金額，趁颱風來襲前將被害人強行拖傷還搶手機；台中檢警破獲以吳男為首重利暴力討債集團，起出鎮暴槍、褶疊刀和球棒1支，依重利、搶奪、槍砲彈藥刀械管制條例及傷害等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

30歲陳姓男子生前向詹姓男子經營之地下錢莊借錢，陳男疑因債務問題而自殺身亡，陳男父親竟被詹男要求因陳男生前曾借款，因已逾10日而須連本帶利，償還當初借款3倍。

陳男在兒子治喪期間，詹男夥同集團成員，到台中港區陳男父親任職公司索討債務，開車搶奪陳男父親手機，強行拉扯致陳男父親拖行成傷。

詹男等人趁颱風夜狂風驟雨、視線不佳之際搶奪，專案小組獲報後擴大調閱監視器後鎖定身分，警方循線追查詹男及集團其他成員，溯源掌握幕後經營者，並報請台中地檢署指揮偵辦。

專案小組掌握詹男經營地下錢莊，另發現主嫌吳男為重利討債集團之首腦，同夥共犯李男、詹男等3人涉案，主嫌吳男任地下錢莊幕後經營者，指揮集團成員詹男等從事重利及討債，全案經台中地方法院、台中地檢署分別准予執行搜索、拘提。

檢警上30日破獲以吳男為首之重利討債集團，另查出其他遭重利借貸被害人數名，查獲吳男等人到案外，起出鎮暴槍1支、褶疊刀2支、球棒1支、手機6支、電腦、平板、帳冊數本及借據數張等證物，全案依重利、搶奪、槍砲彈藥刀械管制條例及傷害等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

台中港務警察總隊表示，此案與桃園市警局八德分局偵查隊組成專案小組共同偵辦，跨機關間合作、強化制暴力道。

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