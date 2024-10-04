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山陀兒來襲毒蟲上陽明山行竊翡翠戒指 躲摩鐵來不及銷贓就被逮

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

詹姓慣竊昨趁山陀兒颱風來襲到陽明山上犯案，得手翡翠戒指等首飾一批，警方獲報後3小時內即鎖定詹男行蹤，在台北市北投區某汽車旅館內查獲詹男，扣獲毒品、首飾等贓證物，另發現詹男塗改車牌規避查緝，詢後依加重竊盜等罪嫌送辦。

警方調查，近日山陀兒颱風襲台，47歲詹姓男子昨凌晨2時許獨自騎乘機車前往陽明山，先嘗試進入一處民宅行竊，因遭屋主發現而逃離，未得手，後續又盯上一處別墅，潛入其中竊走翡翠戒指、手鐲、項鍊、名牌外套等物。

管家一早發現別墅遭闖，上午10時許報警處理，轄區士林分局警方旋即展開追查，透過監視器畫面鎖定詹男行蹤及車籍資料，發現詹男自行塗改機車車牌，以規避查緝，昨午1時許在北投區承德路七段某汽車旅館內查獲詹男，查扣毒品安非他命吸食器、失竊首飾、作案用油壓剪及老虎鉗等證物。

據悉，詹男平時居住萬華區，以保全工作為業，先前就曾涉毒品、竊盜案，經常於吸毒後犯案，昨落網後起初否認犯行，但警方人贓俱獲，也早已掌握詹男犯案相關影像，詹男後續便坦承涉案，警詢後依加重竊盜、偽造文書、違反毒品危害防制條例等罪嫌將其移送士林地檢署偵辦。

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警方獲報後3小時內即鎖定詹男行蹤，在台北市北投區某汽車旅館內查獲詹男，扣獲毒品、首飾等贓證物。記者李隆揆／翻攝
警方獲報後3小時內即鎖定詹男行蹤，在台北市北投區某汽車旅館內查獲詹男，扣獲毒品、首飾等贓證物。記者李隆揆／翻攝

山陀兒颱風 毒品 竊盜

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