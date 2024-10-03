不滿遭抽菸男瞥一眼 保全男疑吸毒掏刀一揮濺血

擔任社區保全員的曾姓男子，今天晚上疑吸完毒晃走在新北市新莊區復興路二段一家火鍋店外，不爽潘姓男子看了他一眼，曾男掏出一把露營刀，朝著潘男下巴揮劃一刀。警、消獲報趕抵，曾男當場被逮，潘男送醫後沒有生命危險，目前曾男還在偵詢釐清犯案動機。

據了解，曾姓男子（43歲）是一名社區保全員，上個月初才剛到任不到一個月，負責機動支援沒有固定負責社區。今天晚上他下班後疑似吸食毒品安非他命，搖搖晃晃準備走路回家。不料，曾男步經新北市新莊區復興路二段一家火鍋店外，不爽坐在機車上抽菸的潘姓男子（48歲）與其女友看了他一眼。曾男竟掏出一把露營刀，朝著潘男劃去，潘男見狀逃躲不慎遭刀劃傷下巴。

警、消獲報派員趕抵，檢視潘男下巴有道約1公分傷口，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。警方隨後在店附近找到逞凶曾男，被在其身上搜出吸食器等違禁物。面對警方詢問，曾男神情恍惚、語無倫次。當場上銬帶回派出所查辦，警詢後朝傷害、毒品危害防制條例送辦。

警方表示，已通知保全公司主管至派出所製作筆錄，調查後將依違反保全業法陳報刑大裁罰；另犯嫌曾男則發函通知保全公司解聘不予任用。

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