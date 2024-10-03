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茶農斜槓種大麻 中市警查獲栽種廠逮10人

中央社／ 台中3日電

台中市警方今天宣布查獲大麻栽種廠，發現林姓兄弟檔平時種植茶葉，竟在自宅倉庫栽種大麻，警方前往南投查緝時，現場還飼養凶猛台灣高山犬看守，警方陸續查獲10人到案移送南投地檢署偵辦。

台中市警察局刑事警察大隊表示，市刑大偵八隊日前與台中市第六分局及和平分局、彰化縣員林分局、雲林縣北港分局共組專案小組，破獲大麻栽種製毒工廠，並陸續緝獲10名犯嫌到案，一舉瓦解製毒犯罪組織。

警方日前蒐獲情資，疑似在南投縣鹿谷鄉一處民宅內有栽種大麻情事，經蒐證觀察，該處位置隱密，且建物外觀密不透光，極可能為栽種大麻的處所，進一步調查發現，涉嫌人林姓兄弟檔平時從事茶葉種植工作，竟利用本身在農業方面的專業，在自宅倉庫栽種起大麻。

警方經報請南投地方檢察署指揮偵辦，持搜索票前往查緝，證實此處確為大麻栽種廠，現場查扣大麻植株51株、大麻葉、大麻花、各式栽種材料及器具等證物。林男為避免遭他人發現栽種大麻情事，除了將門窗封得密不透光外，還飼養生性凶猛的台灣高山犬在廠外看守，避免外人接近，警方攻堅時犬隻不斷狂吠，被員警強勢逼退。

警方追查發現，這處大麻製造廠尚有林姓兄弟檔親友共同參與栽種，而種植大麻購買設立的器具及設備，則是另由其他金主共同出資，並提供種植大麻技術，共謀以栽種大麻製為成品販賣來獲取暴利，未料遭警方一舉破獲，製毒發財美夢幻滅。

警方指出，先後將全案10名犯嫌查緝到案，以違反「毒品危害防制條例」製造第二級毒品罪嫌及「組織犯罪防制條例」移送南投地方檢察署偵辦，經檢察官偵結後起訴在案，依法可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

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台中市 大麻

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