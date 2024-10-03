18歲女陳屍租處 現場有毒品煙彈

18歲許姓女子租住台北市中山區，近日失聯，母親聯繫房東查看，驚見許女陳屍屋內多時，屋內發現笑氣鋼瓶、成分不明電子煙彈。記者李隆揆／翻攝 十八歲許姓女子租住台北市中山區，近日失聯，母親十月一日聯繫房東查看，驚見許女陳屍屋內多時，屋內發現笑氣鋼瓶、成分不明電子煙彈；警方初步懷疑死因與用藥相關，已送驗煙彈並釐清許女交友狀況。許母強調「要查出是誰賣毒給我女兒」！

警方調查，許女三月剛滿十八歲，七月起獨自租住台北市中山區長安東路某套房，九月卅日失聯，許母十月一日深夜聯繫房東前往查看，發現許女躺臥床上，明顯死亡。

警方到場，發現房內留有笑氣鋼瓶一支、數顆笑氣氣球、電子煙彈十顆，其中煙彈初驗呈毒品卡西酮陽性反應；許女房門未鎖，監視器畫面顯示案發前後無可疑人員，初步排除外力侵入。

據了解，許女今年陸續到中山、大安區酒店上班，前室友指她「笑氣吸得很誇張」，近期接觸俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，懷疑死因與用藥有關。檢官相驗後指示送驗檢體，遺體暫冰存。

依托咪酯（Etomidate）是超短效靜脈麻醉藥，近年被摻入電子煙油濫用，吸食過量會肌肉抽動、意識混亂甚至昏迷，有使用者稱「吸完會不自覺放鬆爽快」，不肖業者以「合法替代大麻」吸引買氣，今年八月政府列為第三級毒品。

依托咪酯施用族群與K他命、毒品咖啡包相似，多年輕人，業者還以煙油顏色區分純度，顏色越深效果越差，顏色越接近透明越「上頭」，高級煙彈每顆要價三千餘元。

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