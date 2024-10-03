毒駕頻傳…掃蕩「喪屍煙彈」 新北警1天逮30人

新北市警土城分局清水派出所長劉宗鑫上月30日盤查毒品人口陳姓女子，遭陳女駕車拖行衝撞殉職。記者黃子騰／翻攝 依托咪酯「喪屍煙彈」危害問題日益嚴重，警政署通令本月一日起展開專案掃蕩行動，重點打擊走私、分裝和販賣等供給面；新北市警方一天內查獲製造、販賣、施用、持有喪屍煙彈共十九件卅人，查扣依托咪酯類毒品煙彈六十六顆、煙油三百公克，全力肅毒。

新北市警土城分局清水派出所長劉宗鑫上月卅日盤查毒品人口陳姓女子，遭陳女駕車拖行衝撞殉職；陳女承認事發前吸食「喪屍煙彈」，這也是新北市三個月內，第二起執勤員警遭吸食「喪屍煙彈」毒駕撞死事件。

劉宗鑫殉職事件引起全國關注，警政署長張榮興決定建議中央修法，把新興毒品刑度提高，刑事局也立即在十月一日，規畫全國查緝依托咪酯專案行動。

其中新北市警局動員全市刑事量能，一天之間查扣依托咪酯類毒品煙彈六十六顆、煙油三百公克。台北市北投警方也查獲二名藥頭，查扣依托咪酯煙油五十五罐、煙彈八顆、空煙彈卅二顆，咖啡包十三包；藥頭還以各種水果口味作為煙油販售噱頭。

刑事局說，毒品電子煙彈成分以大麻最多，其次卡西酮，依托咪酯「喪屍煙彈」從去年底起急劇上升，毒販是從東南亞藥廠輸入依托咪酯粉末，主因是依托咪酯在東南亞各國多屬管制藥品，未列毒品。

近期交通事故駕駛持有電子煙彈，送驗幾乎都含依托咪酯；警方說依托咪酯是強效麻醉劑，施用後意識混亂、肢體不受控，駕車易肇事。

警政署要求，全國專案掃蕩依托咪酯，查緝走私、分裝、販賣與持有、施用，斬斷供給及防堵需求，各地警方處理車禍注意安全，並留意駕駛、乘客身上及車內有無電子煙彈，送驗查明成分。

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