賣「喪屍煙彈」給休學少年…北投警抓2藥頭 查扣水果煙油、咖啡包

「喪屍煙彈」依托咪酯席捲夜店和青少年，異常顫抖行為讓施用者宛如喪屍，今年8月正式列為三級毒品。北投警分局昨查獲黃姓藥頭等2人涉販售依托咪酯給休學少年，查扣依托咪酯煙油55罐、及毒品咖啡包等證物，全案依毒品危害防制條例送辦。

第三級毒品依托咪酯，俗稱「上頭」電子煙，吸食後會無法思考、無法控制身體、異常顫抖等行為，無法講話、身體從腰部對折、扭來扭去，宛如殭屍，又被稱作「喪屍煙彈」。

北投警方指出，日前查獲2名休學少年透過line通訊軟體購買依托咪酯，循線追查上游，鎖定35歲黃男，其其上游24歲黃女涉案，昨10月1日清晨持搜索票上門，在台北北投、新北三重區住處，查獲2名藥頭到案。

警方查扣依托咪酯煙油55罐（總毛重1835.9公克）、依托咪酯煙彈8顆（總毛重50.8公克）、空煙彈32顆、咖啡包13包(總毛重50.8公克)等證物1批，其中煙油以各種水果口味作為販售噱頭，包含橘子、藍莓、草莓、蘋果、楊桃、奇異果、芒果等，還有提拉米蘇、楓糖、焦糖等味道。

北投分局呼籲，近期因「喪屍菸彈」造成多起重大傷亡事故，危害社會及人民生命財產甚鉅，分局長陳瑞基指示專案小組加強查緝，除向上溯源更要向下刨根，全力打擊販毒集團不法犯行。

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