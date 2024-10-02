賓士車裝暗格藏毒賣「喪屍菸彈」 新北警逮3嫌緝獲千萬毒品

新北市43歲黃男涉嫌販售「喪屍菸彈」，並以汽車旅館為據點躲避查緝。新北警經半年追查，日前兵分多路前往查緝，逮捕黃男及其吳姓妻子、張姓友人等3人，起獲海洛因、安非他命、依托咪酯、異丙帕酯等總價1100萬毒品，詢後依毒品罪送辦交保。

新北市刑大調查，43歲黃男與44歲吳姓妻子、50多歲張姓友人組成販毒集團，透過微信、LINE等群組對外販售海洛因、安非他命、毒咖啡包及摻有依托咪酯、異丙帕酯成分的「喪屍菸彈」等毒品。黃男等人為躲避警方查緝，平時皆以汽車旅館為家，另租用迷你倉庫作為毒品存放倉庫，還花費重金將賓士車後座座墊改裝暗格，將欲交易的毒品藏在暗格內，多次成功躲過警方臨檢。

新北市刑大半年前接獲線報展開蒐證，掌握黃男等人行蹤，8月16日凌晨時分持搜索票前往蘆洲1間汽車旅館查緝，將還在睡夢中的黃男及吳女逮捕，並起獲海洛因354公克、安非他命1064公克，依托咪酯、異丙帕酯共4490公克，總市值高達1100多萬元。警方詢後將黃男等3人依毒品罪嫌移送新北地檢署，檢察官詢後諭令3人交保。

新北警指出，依托咪酯、異丙帕酯等麻醉藥品被不法分子摻入電子菸油中販賣，造成吸食者出現斷片、意識混亂及異常顫抖等現象，土城分局清水派出所所長劉宗鑫9月30日盤查時，遭陳女駕車拖行衝撞護欄殉職，7月時三重分局厚德派出所警員黃瑋震駕駛警車執行巡邏勤務時，遭男子黃國維開車高速逆向撞擊殉職。這兩件警員殉職悲劇皆是遭吸食喪屍菸彈的嫌犯撞死。

為強力打擊毒品杜絕毒駕危害，告慰犧牲寶貴生命的同仁，新北警全面查緝依托咪酯毒品，昨天（1日）查獲製造、販賣喪屍菸彈11件12人，施用、持有喪屍菸彈18件18人，查扣依托咪酯類毒品菸彈66顆、菸油300.04公克。新北警將持續溯源打擊毒品犯罪，防止毒品荼毒國民身心健康，杜絕毒駕危害。

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