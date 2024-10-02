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緊抓棉被陳屍租處…18歲酒店小姐身亡 友曝最近在抽「喪屍菸彈」警追查
許姓女子近日失聯，母親昨前往許女在台北市中山區租屋處找人，發現許女陳屍屋內，員警介入後初步排除外力侵入跡象，由於許女親友指稱，平時在酒店內上班的許女有多次吸食毒品及違禁藥品紀錄，其中包含近期常見的「喪屍菸彈」依托咪酯，不排除死因與用藥相關。
警方調查，18歲許女平時獨自租住中山區長安東路一段巷弄內，前天起與家人失聯，許母昨夜11時許即與房東前往許女租處尋人，到場發現許女房門未上鎖，許女躺臥臥室床上，身上覆蓋棉被，其雙手緊抓棉被，已明顯死亡。
員警介入發現，許女房內有貌似用來儲存笑氣的鋼瓶1支、氣球數顆，不明電子菸彈10顆，雖許女房門未鎖，但初步調查現場並無外力入侵或破壞痕跡，許女身上也無明顯外傷。
據悉，許女母親及友人事後指稱，許女平時在酒店上班，曾因吸食毒品FM2過量送醫，也曾吸食笑氣，近期還會使用「 喪屍菸彈」依托咪酯。
警方表示，從許女房內發現的菸彈初驗呈毒品卡西酮陽性反應，後續將送驗釐清確切是否含依托咪酯等其他成分，也將持續調查釐清許女交友狀況及毒品來源。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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