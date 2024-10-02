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毒蟲告發2男涉販毒 同案女卻翻供讓他再吃誣告官司

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園龜山張姓男子與戴姓女子吸毒遭查獲，警詢時坦承數日前曾購毒，告發呂姓、簡姓2男販毒，檢分案溯源期間張棄保逃逸遭通緝，同案戴女翻供「無此事」，桃園地檢署偵結，將落網的張男依誣告罪起訴並聲請簡易判決；呂、簡2男販毒案則予以不起訴處分。

起訴指出，桃園警分局大樹派出所去年7月14日午後偵辦毒品案件時，發現張男、戴女等毒蟲群聚，上門圍捕逮到2人；製作警詢筆錄時，2人均向警員告發誣指與呂男、簡男同年7月11日晚間9點50分曾進行毒品交易。

警隔離訊問時，張男、戴女指證歷歷，表示呂及簡男分別以新台幣2萬4000元的價格賣給他們1包重2錢約5公克的海洛因毒品，並以3萬6000元賣1包重1兩約35公克的安非他命毒品。

其中，戴女去年9月12日於檢察官偵查庭時翻供，改口證稱呂等2人沒販毒，並於今年2月21日偵訊時自白誣告犯行，今年5月間遭檢方依誣告罪起訴，桃園地院上個月將戴女判刑2月。至於同涉誣告罪的張男，事後棄保逃逸，直到今年中才被查緝到案，桃檢依法起訴。

桃園張男、戴女2毒蟲落網時，誣指呂、簡2男販毒，偵查期間戴女翻供改口無此事，先依誣告罪判2月，事後逃逸的張男終落網，桃檢依誣告罪起訴。記者陳恩惠／攝影
桃園張男、戴女2毒蟲落網時，誣指呂、簡2男販毒，偵查期間戴女翻供改口無此事，先依誣告罪判2月，事後逃逸的張男終落網，桃檢依誣告罪起訴。記者陳恩惠／攝影

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桃園地檢署 毒品 販毒

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