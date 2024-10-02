女猝死精舍 住持、信徒涉害命遭押

台北市某精舍凱米颱風期間「推車運屍」命案，檢警懷疑精舍吳姓女住持及信眾李男、姜女3人涉案，依殺人等罪嫌向法院聲押禁見。圖／聯合報系資料照片 蔡姓女子今年七月陳屍台北市四維路一家私人佛教精舍，吳姓女住持及李姓男子、姜姓女子兩名信徒報警，對蔡女死因交代不清；檢方解剖發現死者疑被毆打，且數十萬元存款被姜女提領一空，前天以殺人罪嫌拘提三人，向法院聲請羈押禁見獲准。

警方調查，五十二歲死者從事會計工作，今年四、五月間打算出家，前往該私人精舍要削髮為尼，精舍要求蔡女先在精舍修行一段時日，覺得適合再剃度。

七月廿四日凌晨精舍報案蔡女死亡，警方到場發現蔡女身上有瘀青傷痕，非自然死亡，檢方決定解剖，蔡女家人也拜託檢警調查真相。

吳姓女住持等人聲稱蔡女情緒不穩，平時有自虐傾向，但法醫解剖時蔡女遺體頭臉瘀青變得更明顯，研判死因是橫紋肌溶解症，可能遭毆致死，非自虐可造成。

警方調閱監視器，案發前蔡女原和三人在附近茶室用餐，事後三人卻將蔡女放置推板車上，以塑膠袋覆蓋並用膠帶固定，一路推回精舍。

三人稱當時在茶室用餐討論事情，蔡女鬧情緒無法繼續，但對於拖板車說法不一；吳女說蔡女身上有臭味，才沒讓她坐車，用拖板車運回精舍，但李男說怕蔡女亂動掉下車，姜女則稱蔡女不想走路。

三人說回精舍不久蔡女就不明死亡，吳女說蔡女身上瘀青是得新冠肺炎後走路常跌倒撞傷；李、姜則說蔡女有自虐傾向，傷痕是自己造成。另案發前幾天姜女曾持提款卡領走蔡女數十萬元存款，姜女稱幫死者取款，錢已交還死者。

警方懷疑蔡女用餐前就有傷，在茶室時已不支，但茶室內沒監視器，負責人及店員也沒印象；三人事後曾找律師討論案情，檢方認為三人涉嫌重大，前天指揮警方拘提，聲押獲准。