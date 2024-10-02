女毒蟲拒檢 警所長遭拖撞護欄亡

新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫，前天攔查違停時，遭拒檢車輛拖行並衝撞護欄，傷重殉職。記者黃子騰／翻攝

新北市警土城分局清水派出所所長劉宗鑫，前晚攔查違停的陳姓女子，遭陳女開車拖行三百公尺並衝撞護欄不幸殉職；陳女逃逸二小時落網，被搜出安毒及喪屍煙油，疑似毒駕，稱怕沒錢繳吸毒罰金才拒檢，檢方依殺人等罪聲押獲准。

據了解，卅歲陳姓女子二○一四年曾吸食安非他命被逮易科罰金。之後持續吸毒，有多次吸食Ｋ他命紀錄；二○一八年、二○一九年再度吸食安非他命遭逮，仍易科罰金結案，身上有多項毒品前科以及侵占前科。

警方調查，陳女前晚疑吸食安非他命與喪屍菸油後，駕一輛權利車至土城區訪友，深夜十一時左右違停在金城路二段新北地檢署側門，劉宗鑫與一名警員駕警車巡邏發現，上前盤查。

劉宗鑫站在駕駛座旁目視發現車內疑有毒品，要求陳女下車受檢，陳女突踩油門，劉反應不及順手抓住陳女方向盤欲控制車輛，反被拖行約三百公尺，陳女隨後將方向盤左偏，故意左側擦撞路中央工地護欄，劉宗鑫遭撞擊後倒地，陳女開車逃逸。

同行警員開車趕抵見劉已無呼吸心跳，通報救護車送醫後傷重不治。警方通報圍捕，在中央路二段一處停車場發現陳女棄置車輛，隨後在附近某民宅逮捕陳女，身上搜出安非他命、依托咪酯等毒品。屋內另兩名男子未查獲毒品列關係人調查。

警詢時陳女神情冷漠說，因擔心吸毒被逮，怕沒錢繳罰金，才孤注一擲想逃；警方詢後依殺人、妨害公務致公務員於死、毒品等罪移送新北地檢署，檢察官訊向法院聲請羈押獲准。

檢警昨天相驗劉員遺體，劉宗鑫遺孀、父親及姑姑到場，雙眼泛淚一語不發。劉左肩、左腋下撕裂傷、肋骨多處骨折、左大腿也撕裂傷，確切死因四日解剖釐清。

這是近三個月國內第二起執勤員警遭毒駕撞死殉職案件，三重警分局厚德派出所警員黃瑋震七月十三日凌晨乘警車執行巡邏，遭黃姓男子高速逆向撞擊後殉職，黃也是吸食依托咪酯毒駕。

行政院長卓榮泰昨對此事件表示不捨與痛惜，叮囑內政部將後續撫卹工作做到最完美，對於肇事者不法行為，一定要給社會清楚交代。