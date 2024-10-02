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警抓毒蟲殉職／劉宗鑫繼承父志 師轉警卻遇劫

聯合報／ 記者林昭彰黃子騰／新北報導

新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫（圖），前天攔查違停時，遭拒檢車輛拖行並衝撞護欄，傷重殉職。記者黃子騰／翻攝
新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫（圖），前天攔查違停時，遭拒檢車輛拖行並衝撞護欄，傷重殉職。記者黃子騰／翻攝

新北市警土城分局清水派出所所長劉宗鑫攔查疑似毒駕違停陳女，不幸遭拖行撞死，曾與他共事的警界同事感到震驚、惋惜，私下透露他就是太認真，才會遇到此劫。

劉宗鑫父親也是從事警職，保一總隊小隊長退休，據了解，劉宗鑫從小功課就很好，建國中學、師大新聞系畢業後，曾經當過一小段時間老師，後來承繼父志投考警察大學公共安全研究所，二○一二年碩士班畢業，歷任淡水警分局三芝分駐所所長、竹圍派出所所長、土城警分局土城派出所所長、清水派出所所長。

劉宗鑫從警近十年負責盡職，服務過的單位均深受長官及同事好評，形容他處事明快、積極認真，當年在三芝分駐所擔任所長時，遇廟會遶境陣頭在福成宮內推擠鬧事，曾奮不顧身獨自衝進人群勸阻，後來支援警力趕抵，順利排除狀況。

土城警分局日前執行○九○五民眾黨主席柯文哲羈押台北看守所專案，便在清水派出所轄區，劉宗鑫風雨無阻、帶隊執勤維安，協助順利排除陳抗事件。

劉宗鑫年僅卅八歲，與妻子育有二個分別四歲、一歲女兒，家屬接獲噩耗哀痛欲絕，同事也都感到十分惋惜，直言他就是太認真，才會遇到這次劫數，希望新北市政府、市警局能盡力辦妥因公殉職撫卹。

劉宗鑫從警共記嘉獎一一六六次、記功六十七次，擅抓車手及酒駕。新北市警局表示，會全力替劉員爭取最優渥撫卹金，包含一次撫卹金、因公加發、月撫恤金、殮葬補助等，粗估可核發四○三五萬元。

同事 淡水

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