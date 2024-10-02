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警抓毒蟲殉職／攔車探頭風險高 警署：加強訓練

聯合報／ 記者李奕昕王宏舜／台北報導

土城警方將陳女移送法辦。記者黃子騰／翻攝
土城警方將陳女移送法辦。記者黃子騰／翻攝

新北市清水派出所長劉宗鑫攔查違停遭拖行不治，警方攔檢汽車規定及教育訓練，均提醒不可「伸頭伸手」進入車內，學者也普遍認為此舉風險過高。警政署表示，會加強教育訓練，提升員警執勤警覺，盼悲劇不再發生。

一名警官說，二人巡邏發現可疑，一定要一人警戒，另一人再上前盤查，切勿攀住車窗或探頭入內察看，這是執勤上的禁忌，料敵從寬，應隨時保持警戒，大意不得。

警察大學行政警察系主任許福生說，依警察職權行使法，對已生或易生危害的交通工具，若駕駛或乘客有異常舉動而合理懷疑將有危害行為，得強制離車，有事實足認有犯罪之虞，得檢查交通工具。

他說，警察遇女性駕駛可能較寬容，易降低警戒心，但屬三級毒品依托咪酯的「喪屍煙彈」興起，毒駕行為增添街頭執法不確定性，施用毒品者情緒波動大，可能持械攻擊或駕車衝撞，攔檢更要提高警覺，依相關規定及教育訓練執勤。

台南市前年八月雙警殉職，警政署當時函文，要求各警察機關加強訓練，盤檢汽車不可將頭、手伸入車內，遇受檢車衝撞拒檢，不可攀附方向盤、車身或以身體阻擋。

要領指出，盤查者站車體Ｂ柱旁，專注駕駛及車內狀況，要求駕駛熄火；警戒者站右前座視野良好位置，遇突發狀況立即告知同儕，須用槍時避免火線交叉誤擊對方。

依取締疑似毒駕、酒駕作業程序，攔檢時，以觀察駕駛外貌辨明有無飲酒徵兆或施用毒品症狀為主，不得將頭探入車窗，避免危害自身安全。

警政署說，會依新修規定辦理殉職最高撫卹；常年訓練學科，製作實務及案例教育教材，術科則透過組合警力訓練、科技設備情境模擬演練及執勤安全教學影片，灌輸員警執勤安全觀念及強化組合警力應用，確保執勤安全。

教育訓練 毒品 警察

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