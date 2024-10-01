新北警所長劉宗鑫殉職 警局估撫卹金最高4035萬元

新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫（右）從警以來負責盡職，常獲表揚，更拿到破千支嘉獎、記功67次，深受長官及同事好評。（土城警分局提供）中央社

38歲新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫遭女毒嫌開車衝撞身亡，留下妻子與2名幼子。新北市警局說，將爭取最優渥撫卹金，若審核通過最高可領新台幣4035萬元。

劉宗鑫昨天深夜執行巡邏勤務，在新北地方法院前盤查1輛違停權利車，發現陳姓女駕駛持有毒品。不料陳女拒檢並開車衝撞，劉宗鑫也從車外緊抓方向盤，陳女開車拖行劉宗鑫百餘公尺後，刻意撞擊護欄導致劉宗鑫身亡。

新北市警局表示，將替劉宗鑫爭取最優渥撫卹金待遇，包括一次性撫卹金、警察人員因公傷亡慰問金以及公保死亡給付等，若審核通過最高可領約4035萬元。

新北市長侯友宜與新北警察局長廖訓誠今天凌晨前往亞東醫院慰問時向家屬保證，一定盡全力以因公殉職辦理撫卹，土城分局也會成立治喪委員會給予家屬全力關懷與協助。

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