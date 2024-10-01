女毒蟲遭攔查竟拖行衝撞警所長致死 新北檢依殺人罪聲押

新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫，昨天晚間盤查開車的陳姓女毒蟲時，遭陳女拖行並衝撞護欄，劉宗鑫送醫後宣告不治。警方案發2小時後將陳女逮捕，詢後依殺人、妨害公務致公務員於死、毒品等罪嫌送辦，新北地檢署檢察官複訊後向法院聲請羈押。

據了解，昨晚11時許清水派出所所長劉宗鑫與所內警員，巡邏經過土城區金城路二段新北地檢署側門時，發現1輛車違停在路旁。劉宗鑫上前盤查時，駕駛陳女假意配合放下車窗與警方對談，此時劉宗鑫眼尖發現車內有毒品，立即喝令駕駛陳女下車受檢。

但陳女擔心持毒遭逮不願配合並欲踩油門逃逸，劉宗鑫立即拉住陳女方向盤欲控制，但旋即被車輛高速拖行約300公尺。而陳女為擺脫劉宗鑫，竟將車輛往路中央工地護欄衝撞，導致劉員遭護欄高速撞上，全身多處骨折，經送醫急救後宣告不治。

陳女犯案後棄車逃逸躲藏在友人住處，土城警方調閱監視器全力緝凶，先發現陳女棄置的車輛，隨後在附近的民宅內將陳女逮捕歸案。並在她身上起獲安非他命、喪屍菸彈等毒品。據了解陳女吸食毒品後開車出門找朋友，擔心被警方查獲後送法院沒錢可以繳罰金，才會開車拖行並衝撞警員。詢後被警方依殺人罪、妨害公務致公務人員於死、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北地檢署檢察官複訊後，以被告陳女涉犯刑法第135條第4項妨害公務致公務員於死、刑法第271條第1項殺人等罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

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