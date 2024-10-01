新北警所長遭撞亡 警政署長建議提升新興毒品刑度

新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫昨天深夜盤查遭持有新興毒品依托咪酯的陳姓女子開車衝撞身亡。警政署長張榮興今天說，會加強建議中央修法，提高新興毒品刑度。

新北市三重警分局警員黃瑋震7月才遭疑吸食依托咪酯的毒駕犯衝撞身亡。新北土城分局清水派出所長劉宗鑫昨天又遭拒檢的陳姓女毒犯開車衝撞致死，警方隨後也在陳女包包內查獲毒品安非他命與俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，再度掀起外界對依托咪酯的關注。

根據高檢署網站，依托咪酯今年8月被列為第4級管制藥品及第3級毒品列管，施用者可依毒品危害防制條例處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並應限期接受4小時至8小時毒品危害講習。

不過這也遭外界質疑罰太輕，吸食後只要付錢就能了事，與依托咪酯造成危害不成正比。

張榮興今天下午到靈堂探視劉宗鑫的家屬後接受媒體聯訪表示，劉宗鑫非常優秀、認真，發生這種事讓人非常不捨，將從優撫卹，給予最好、最佳協助；此外，家屬有建議要進警察公墓，將全力配合辦理。

張榮興說，從近期三重警員遭毒駕衝撞身亡、以及這次劉宗鑫事故，可見依托咪酯這種新興毒品造成傷害非常重大，「我們會加強建議中央修法，把新興毒品刑度提高」。

張榮興表示，在警察執勤安全方面，未來針對警覺性部分會特別加強教育訓練，尤其警察工作面臨各種不特定狀況，會特別提醒警員除了裝備要齊全，也要注意自身安全、提高警覺性。

媒體詢及依托咪酯外型長得就像電子煙，辨別難度高，要如何強化查緝。張榮興說，除了辨別外型，還有試劑、儀器等可以檢驗出來。

新北市政府警察局長廖訓誠受訪表示，對於此事發生感到非常遺憾與難過，新興混和型毒品已造成好幾起社會事件，也造成警察傷亡，警方會針對新興毒品全面查緝，動員所有新北市偵查能量來查緝毒品，希望不要再有不幸事件發生。

新北市刑大偵三隊長李翊凡說，新北警以「阻斷毒品來源」及「隔絕交易場所」為原則，除主動針對群聚施用毒品地點、毒品交易熱點及易涉毒營業場所，加強壓制並積極追溯毒品來源。

李翊凡表示，今年截至9月30日已查獲毒品案件3499件、3742人，查扣毒品總重量約426公斤，其中包含第3級毒品依托咪酯類案件183件、219人，依托咪酯混合式毒品分裝場3件；另破獲新興毒品分裝場22件，查獲愷他命香菸260支、彩虹菸4150支、毒品咖啡包1萬4296包。

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