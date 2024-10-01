新北警所長遭衝撞身亡 檢聲押女毒嫌

持有毒品的陳姓女子昨天深夜拒檢，開車撞死新北清水派出所長劉宗鑫。新北地檢署訊後，認定陳女涉犯刑法妨害公務致公務員於死與殺人等罪，向新北地院聲請羈押陳女，未禁見。

新北土城警方查出，劉宗鑫昨天深夜執行巡邏勤務時盤查違停車輛，結果遭拒檢的30歲陳姓女駕駛開車衝撞，陳女一路開車拖行劉宗鑫撞擊路邊施工護欄後逃逸，劉宗鑫因此身亡。警方隨後在陳女包包內查獲毒品安非他命與俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，懷疑陳女吸毒，不過尚待尿檢結果。

據了解，陳姓女子具有多項毒品前科；警方今天下午詢問完畢後，依殺人罪、毒品危害防制條例與妨害公務等移送新北地檢署。

新北地檢署檢察官複訊後，認定陳姓女子涉犯刑法妨害公務致公務員於死、殺人等罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，向新北地院聲請羈押陳女，未禁見。

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