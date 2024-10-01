殉職新北所長才添女 同事曝「銷假坐鎮」0負評：太拚才會出事

新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫30日深夜攔查違停車輛，遭駕駛開車衝撞、拖行後撞上護欄身亡。（翻攝照片）中央社

38歲新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫遭女毒嫌開車衝撞身亡，留下妻子與2名幼子。同事說他太拚才會出事，地方上友人說不久前才聽到他分享孩子出生喜悅，殉職讓人不捨。

劉宗鑫昨天深夜執行巡邏勤務時在新北地方法院前盤查1輛違停權利車，且發現陳姓女駕駛持有毒品。不料陳女拒檢並開車衝撞，但劉宗鑫也從車外緊抓方向盤，陳女開車拖行劉宗鑫約500公尺後，刻意撞擊護欄以甩開劉宗鑫，導致劉宗鑫身亡。

土城分局表示，劉宗鑫自建國中學、師大畢業後也追隨擔任警察父親腳步，投考警大公共安全系研究所，2015年起初任警職，從警9年多來期間負責盡職，曾歷任土城分局土城派出所長、淡水分局竹圍派出所長與三芝分駐所長，獲得破千支嘉獎、記功67次，深受長官及同事好評。

清水派出所警員張正穎今天接受媒體聯訪時眼眶泛淚表示，劉宗鑫很開朗，都會主動聊天，如果在案件上遇到困難也會大力協助。今年3月轄內發生計程車連續竊盜案，當時就是他跟劉宗鑫一起追著犯嫌到新店並逮人回來。如今發生此事，現在派出所內氣氛低靡，大家都很難過。

張正穎回憶，劉宗鑫經常在路上巡邏，如果在路上遇到需要幫助的人，都會主動上前關心。遇到轄內發生重大案件，劉宗鑫也會主動銷假上班，近期像民眾黨主席柯文哲遭移送台北看守所羈押，劉宗鑫也立刻銷假回來坐鎮指揮。

張正穎說，劉宗鑫有時就像老師一樣，會想要主動了解他們遇到的問題；像自己年資較淺，劉宗鑫經常提醒說在轄內遇到可能較容易滋事人口時要如何跟對方攀談、或如何了解情資、掌握犯罪表徵、以及如何預防犯罪等。

曾與劉宗鑫共事的警界人士說，劉宗鑫非常認真，凡事親力親為，面對棘手案件也不推託，跟派出所同事相處良好，簡直0負評。

他說，劉宗鑫約6、7年前在三芝派出所擔任所長時，面對轄內宮廟遶境活動陣頭大打出手，劉宗鑫不等支援警力，就單槍匹馬衝進去要制止雙方人馬，被推來推去也沒在怕，「那時候就很衝，過了這麼多年還是一樣」。

警界人士痛心表示，如果劉宗鑫今天沒有硬要攔車，是不是就不會發生這種悲劇，「他就是太認真才會變這樣，實在太拚命了，不知道即時停損」，也沒想到嫌犯這麼冷血，如今判刑再重都換不回劉宗鑫，更何況孩子還這麼小，讓人不捨。

曾擔任過警察的淡水區崁頂里長吳庭岳說，劉宗鑫到淡水擔任所長時，他剛好在交通組任職巡官，當劉宗鑫已確定要從三芝分駐所調任至竹圍派出所時，劉仍掛心三芝違規取締情形，並向他回報處理狀況，從這點就可看出劉是一個很有責任感且認真的警察。

國民黨新北市議員陳偉杰回憶，劉宗鑫先前在淡水區竹圍派出所時，面對地區地狹人稠、案件量大的特性，劉宗鑫對於民眾要求都盡力完成，也無畏黑道勢力，盡力維持社會秩序，是相當讓人印象深刻的好所長，各界評價都非常好。

陳偉杰的助理也說，劉宗鑫離開淡水後，每天仍會傳訊問候。前陣子還開心跟他分享又添1個女兒的消息，得知劉宗鑫離開讓他淚流不止。

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