拖行撞死新北派出所長 陳世軒：3個月內2起警因毒喪命
新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫昨晚攔查30歲陳姓女子，陳女因拒撿逃逸，劉遭拖行後撞上護欄送醫不治。新北市議員陳世軒表示，這是三個月內新北第二起員警因毒品而喪命的案例，面對日益氾濫的新興毒品，必須精益求精，繼續加大緝毒力度與廣度。
陳世軒說，劉宗鑫不幸因公殉職，新北失去一位優秀警官。除了痛心、不捨，他也感到憤怒，因為這是三個月內，新北市員警的第二起因毒品而喪命的案子。
陳世軒表示，據了解駕駛不但持有新興毒品「依托咪酯」，也就是俗稱的喪屍毒品，還有二級毒品安非他命，因車上有毒品，被劉宗鑫要求下車，卻開車逃逸。而7月三重也有一位員警，也被毒駕肇事而殉職，駕駛吸食的也是喪屍毒品。
根據據資料，新北市警方去年查獲喪屍毒品共有13件，而今年截至6月，查獲案量暴增到49件，其中吸食者，超過兩成是未成年，可見喪屍毒品已在青少年族群中傳播，如何杜絕毒品入校，是重中之重。
陳世軒指出，新北市2022年一共查獲174公斤的安非他命，2023年則是暴增到314公斤，呈現上升的趨勢，令人擔憂。毒品查緝量變多，一方面是毒品的氾濫，一方面也是警方努力緝毒，面對日益氾濫的新興毒品，必須精益求精，繼續加大緝毒力度與廣度。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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