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開車衝撞護欄釀所長殉職 巨大撞擊力讓肇事車鈑金破裂

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市土城分局清水派出所長劉宗鑫，昨晚遭陳姓女毒蟲開車拖行衝撞護欄不幸殉職。陳女犯案後開車逃逸，為躲避查緝將車停到1.6公里遠的停車場棄置，隨後躲到附近的友人家但仍被警方逮捕。警方查扣陳女車輛，發現鈑金因巨大撞擊力竟都破裂。

據了解，30歲陳姓女毒蟲昨晚吸食安非他命、依托咪酯喪屍煙油後，開車至土城欲找朋友，因違停被清水派出所所長劉宗鑫盤查，陳女因剛吸完毒，擔心被逮屆時無錢可以繳罰金，竟開車將所長劉宗鑫拖行300公尺後再衝撞護欄，導致劉宗鑫傷重不幸殉職。

案發後警方調閱監視器緝凶，迅速查獲陳女棄置在停車場的HONDA肇事車輛，發現肇事車左側車身鈑金因衝撞護欄竟已破裂，可見當時撞擊力度十分巨大。警方隨後循線在附近民宅找到躲在友人家的陳女，詢後依殺人罪、妨害公務致死公務人員死亡、毒品罪嫌將陳女移送法辦。

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土城警方將陳女移送法辦。記者黃子騰／翻攝
土城警方將陳女移送法辦。記者黃子騰／翻攝
陳女的車輛左側車身鈑金破裂。記者黃子騰／翻攝
陳女的車輛左側車身鈑金破裂。記者黃子騰／翻攝

停車場 殉職 殺人 毒品

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