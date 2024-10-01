持毒被盤查擔心落網遭易科罰金 冷血女毒蟲加速逃逸撞死警所長

新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫，昨天晚間攔查開車的陳姓女毒蟲時，遭陳女開車拖行300公尺並衝撞護欄不幸殉職。陳女犯案後棄車逃逸，躲藏到土城友人住處，但仍被警方迅速逮捕歸案。而陳女犯案動機也曝光，竟只是不想繳吸毒罰金。

據了解，冷血撞死所長劉宗鑫的30歲陳姓女子，2014年因吸食安非他命遭逮，送辦後被易科罰金。但陳女仍不悔改持續吸毒，2018、2019年再度因吸食安非他命遭逮，但仍是易科罰金結案，身上有多項毒品前科以及侵占前科。

陳女昨天晚間開車至土城欲找朋友，因違停遭巡邏經過的清水派出所所長劉宗鑫盤查，劉宗鑫因發現陳女車上有毒品，喝令陳女下車受檢，不料竟遭陳女開車拖行並衝撞護欄不幸殉職。據了解，陳女被逮後神情冷漠毫無悔意，表示因擔心吸毒被查獲可能會再被易科罰金，才會開車逃逸，冷血行徑令人髮指。

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