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惡劣！女毒蟲加速逃逸害所長殉職 冷血原因曝光：怕沒錢繳罰金

女毒蟲擔心被逮沒錢繳罰金致所長殉職 4歲、1歲兩稚女失去慈父

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫，昨天晚間攔查開車的陳姓女毒蟲時，遭陳女開車拖行500公尺並衝撞護欄，劉宗鑫當場失去呼吸心跳送醫不治。據了解，殉職的所長劉宗鑫與妻子育有4歲、1歲女兒，一家甜蜜家庭照也曝光，讓人心痛不已。

據了解，冷血撞死所長劉宗鑫的30歲陳姓女子，有多項毒品前科及侵占前科，自2014年起就因吸毒多次遭逮，但陳女被逮送辦後皆以易科罰金結案。陳女昨天晚間開車至土城找朋友，將車停在新北地檢署前等朋友時，土城分局清水派出所所長劉宗鑫巡邏經過，見陳女違停在路旁於是上前盤查。

當劉宗鑫透過駕駛座窗戶看到車內有毒品時，立即要求陳女下車受檢，但陳女因擔心吸毒再度遭逮恐無錢繳罰金，竟猛然加足油門逃逸。所長劉宗鑫當時欲控制陳女方向盤，反遭陳女拖行500公尺。但陳女為擺脫劉宗鑫，竟將車輛擦撞路中央護欄，導致劉宗鑫傷重殉職。

今天上午檢警至板橋殯儀館相驗劉宗鑫遺體，劉宗鑫遺孀、爸爸及姑姑都到場，雙眼均紅腫泛淚一語不發。法醫相驗後發現劉宗鑫左肩、左腋下撕裂傷、肋骨多處骨折、左大腿也撕裂傷。確切死因仍待4日解剖釐清。

據了解，殉職的所長劉宗鑫2017年與妻子結婚，目前育有4歲、1歲的女兒。而劉姓所長與妻子的婚紗照、家庭照也曝光，劉姓所長還PO出與女兒的多張合照，看得出全家十分甜蜜，但如今卻遭女毒蟲拒檢撞死，與家人天人永隔。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

土城警方將陳女移送法辦。記者黃子騰／翻攝
土城警方將陳女移送法辦。記者黃子騰／翻攝
劉宗鑫與女兒甜蜜合照。圖／翻攝臉書
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劉宗鑫與妻子的結婚登記照片。圖／翻攝臉書
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劉宗鑫遺孀神情哀傷至板橋殯儀館等待檢警相驗。記者黃子騰／翻攝
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殉職 毒品 警察 骨折

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